Giornata della Terra, le capsule collection belle e green

Oggi, giovedì 22 aprile, si celera la Giornata della terra. Il tema di quest’anno è “Restore Our Eart”, ovvero “Ripariamo la nostra Terra”. Gli eventi, in tutto il mondo, saranno coordinato dalla ong statunitense earthday.org e si parlerà soprattutto del taglio delle emissioni di CO2, tra le principali cause del riscaldamento globale.

Per celebrare la Giornata della Terra, diversi marchi hanno lanciato delle capsule collection di moda sostenibile.

Moda sostenibile: le capsule collection da non perdere

Da Tommy Hilfiger a Stella McCartney x Green Peace, ecco 5 capsule collection belle e green da acquistare, o semplicemente scoprire, durante la Giornata della Terra.

Stella McCartney x Greenpeace, capi con i disegni degli ecoattivisti per la Giornata della terra

La capsule collection creata da Stella McCartney per la Giornata della terra sostiene la campagna di Greenpeace per fermare la deforestazione in Amazzonia. Inoltre, questa collezione celebra il ventesimo e il cinquantesimo anniversario del brand e della organizzazione.

La capsule collection celebra la terra attraverso due t–shirt e due felpe, in cotone, con disegni vintage degli ecoattivisti.

Foto Farfetch | Felpa STELLA MCCARTNEY X Greenpeace

Tommy Hilfiger lancia One Planet per lui e lei

In occasione della Giornata della Terra, il brand ha lanciato la capsule collection sostenibile One Planet. I capi di questa collezione sono realizzati in materiali organici e riciclati, con messaggi positivi per l’ambiente.

Salvatore Ferragamo reinventa l’iconica Gancini per la Giornata della Terra

Il brand italiano, in occasione della Giornata della Terra, ha rilanciato la reinterpretazione dell’iconica borsa Gancini creata da Fiamma Ferragamo negli anni ’90. I modelli della collezione Earth Top Handle sono disponibili in edizione limitata a 500 pezzi e rendono omaggio alla tradizione manifatturiera di Salvatore Ferragamo e al loro impegno nell’utilizzo di materiali ecosostenibili.

Foto Salvatore Ferragamo | Earth Top Handle

La nuova Gancini è realizzata in legno di sughero certificato FSC che garantisce che il metodo di taglio non causi danni agli alberi. L’interno della borsa, inoltre, è realizzato in lino naturale e biodegradabile.

Asics punta sull’Earth Day Pack

Non solo borse e abbigliamento. Anche i brand che realizzano abbigliamento sportivo e scarpe partecipano alla Giornata della Terra attraverso delle capsule collection dedicate. Tra questi, Asics ha lanciato le sue sneakers della gamma Earth Day Pack realizzate attraverso materiali riciclati.

Foto Asics | TARTHER™ BLAST

Le scarpe riprendono i classici colori della terra e sono realizzate con metodi a basso impatto e un processo di tintura che riduce le emissioni di anidride carbonica fino al 45%.

Mulberry e il suo manifesto sostenibile

Non potevano ovviamente mancare le borse realizzate per la Giornata della Terra. In particolare, parliamo di Mulberry e della sua collezione lanciata per il 50° anniversario del marchio. In particolare, il brand ha pubblicato il suo Made to Last, il manifesto realizzato proprio in occasione di questa importante ricorrenza.

Il modello proposto da Mulberry è realizzato utilizzando pelle con il più basso contenuto di carboio al mondo. Questo collezione, tra l’altro, rappresenta anche il futuro del business del marchio, che vuole raggiunge le zero emissioni entro il 2035.