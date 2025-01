Giornata mondiale della neve, quando si celebra e dove trascorrere le vacanze

Per diffondere e promuovere la bellezza della montagna innevata, il 19 gennaio 2025 viene celebrata la giornata mondiale della neve. La montagna è un ambiente da proteggere e da amare, qui è possibile trascorrere tantissimi momenti indimenticabili e trovare nella natura il proprio benessere psicofisico.

In montagna si respira l’aria buona e in inverno, specialmente con la neve, è possibile fare tante attività all’aperto nonostante le basse temperature. Sciare, fare snowboard, pattinare sul ghiaccio, intraprendere varie ciaspolate, insomma è possibile sbizzarrirsi in montagna sulla neve in tantissimi momenti diversi.

Come celebrare al meglio questa giornata? Ovviamente visitando i posti più belli che il nostro territorio ha da offrire! Ecco dove andare in montagna sulla neve per un inverno 2025 indimenticabile.

Giornata mondiale della neve, i posti più belli da visitare per l’inverno 2025

Il World Snow Day, per chi non lo sapesse, non ha una data fissa: ogni anno cambia in quanto viene celebrato la terza domenica del mese di gennaio. Inoltre, questa ricorrenza viene celebrata da più di 10 anni, l’obiettivo è di far conoscere la bellezza della montagna e la neve a grandi e bambini.

Tra i posti più belli in Italia impossibile non citare il Trentino Alto Adige: qui è possibile trascorrere vacanze da sogno, ad esempio è possibile visitare Madonna di Campiglio oppure andare in Val Gardena. Conosciutissima e amatissima anche Cortina d’Ampezzo, località sciistica appartenente al comprensorio sciistico Dolomiti Superski.

Un’altra zona da vivere nel pieno dell’inverno è senza dubbio la Valle d’Aosta. La località più gettonata è Cervinia, il comprensorio si estende attraverso vallate che arrivano fino in Svizzera.

Per chi si trova al centro-sud e non ha la possibilità di spostarsi in montagna al nord, può sempre prendere in considerazione l’incantevole Roccaraso. Qui puoi sciare, percorrere diversi sentieri con le ciaspole oppure intraprendere in un’escursione in motoslitta. Se parti dalla Capitale, puoi raggiungere Roccaraso in due ore e mezza.

In alternativa puoi sempre scegliere Ovindoli, un’altra località sciistica molto amata da chi ha la possibilità di andare in montagna solo per qualche giorno e non può allontanarsi troppo da casa.

Non ti resta che prenotare e vivere, prima della fine dell’inverno, giorni incantevoli sulla neve e poterla celebrare al meglio il 19 gennaio 2025!