Giorgia Meloni elegantissima al G20, tutto merito del blazer rosa

L’arrivo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Garuda Wisnu Kencana di Bali per il G20 non è passato di certo inosservato e non solo perché è l’unica tra le donne partecipanti a ricoprire l’incarico di capo del governo.

A saltare all’occhio è prima di tutto un look sobrio, elegante e brioso allo stesso tempo: tutto merito del blazer rosa abbinato a un completo blu scuro. Un vero tocco di classe che ricompone gli animi formali dopo la cena di benvenuto in abiti tipici indonesiani!

Giorgia Meloni non resiste al rosa bubblegum

Abbandonate le camicie colorate e gli scialli balinesi tradizionali, è tempo per i potenti di tutto il mondo di ricomporsi e tornare agli abiti formali, eleganti. Giorgia Meloni non si fa sfuggire l’occasione di sfoggiare uno dei migliori look da presidente donna che mescola la frizzantezza tutta femminile alla classe istituzionale.

Foto Facebook | Giorgia Meloni – Giorgia Meloni G20 blazer rosa

È la sua giacca blazer rosa bubblegum a colpire nel segno, indossata su un completo maglia e pantalone elegantissimo blu notte e décolléte nere con tacco a spillo. La scelta del colore è azzeccatissima e la nuance rosa delicato si sposa alla perfezione con il suo incarnato chiaro e la chioma bionda: nell’insieme 10+.