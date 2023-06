Ginseng, le proprietà utili per la bellezza della pelle

Il ginseng è una radice della famiglia Panax che ha una lunga e ricca storia nella medicina orientale, risalente al 196 d.C.

Era comunemente usato per curare malattie croniche ed era considerato un tonico superiore. Da allora, è rimasto un ingrediente base nelle pratiche della medicina orientale. Negli ultimi decenni, il ginseng si è fatto strada nei prodotti per la cura della pelle, dei capelli e di bellezza. Molti studi hanno scoperto che è un efficace strumento anti-età.

Il ginseng viene applicato sulla pelle o ingerito per via orale. Il suo attuale nome botanico, panax, deriva dalla parola greca panacea, che significa “rimedio universale“. Fin dai suoi primi giorni, era considerato un toccasana per una serie di disturbi ed era usato come afrodisiaco, anti-invecchiamento, coadiuvante energetico ed antiossidante, oltre ad essere utilizzato per curare malattie cardiovascolari, renali e riproduttive.

Troverai questo ingrediente nella maggior parte dei prodotti per la cura della pelle, tra cui quelli per il lavaggio del viso, le creme da giorno e da notte, ma anche per il contorno occhi, i tonici ed i sieri. Inoltre il ginseng ha mostrato effetti positivi su vari problemi di salute, come lo stress, i disturbi che riguardano il sistema immunitario, in particolare raffreddore ed influenza, le malattie croniche e la disfunzione erettile.

I benefici del ginseng sulla pelle

La sua storia risale a migliaia di anni fa, quando veniva usato come elemento curativo. Negli anni ’60 un’azienda di bellezza coreana decise di sfruttare il potere di questo antico ingrediente. Da allora i benefici del ginseng per la pelle sono stati intensamente studiati. Il processo di invecchiamento è il risultato di due fattori, ossia quello biologico e quello ambientale. I primi riguardano la pelle che si fa più sottile, perdendo la sua luminosità e diventando spenta e la comparsa di rughe e linee sottili, insieme alle macchie solari.

Quindi, in che modo il ginseng contribuisce al processo anti-età? Gli studi hanno scoperto che l’uso regolare provoca un aumento della circolazione sanguigna e della crescita cellulare, i principali fattori per tenere lontano l’invecchiamento. Quando ricevono una spinta, la pelle trattiene meglio l’umidità. E quest’ultima è essenziale per ottenere la cute liscia che tutti desideriamo, prevenendo anche la formazione di linee profonde e rughe.

Non solo il ginseng è eccellente per la salute, ma suoi benefici per la pelle sono imbattibili. Un ingrediente tradizionale, utilizzato da secoli, è diventato oggi uno degli elementi essenziali per la cura della cute. Prima di scegliere un prodotto, ti invitiamo a ricercare il marchio e gli ingredienti. Assicurati che utilizzino ginseng di alta qualità nelle quantità consigliate.