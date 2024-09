Zara, le giacche lunghe che renderanno i tuoi look autunnali ancora più cool

3 giacche lunghe Zara da avere nell’armadio quest’autunno per look alla moda e di tendenza! Scopri quali mettere nel carrello.

Da Zara è possibile acquistare capispalla di tendenza e sfoggiare look all’insegna della moda e dell’eleganza. Quali sono le giacche lunghe più belle da avere nel guardaroba? Il brand spagnolo propone un catalogo vasto che mette d’accordo tutti gli stili.

Ecco 3 proposte di cui potresti innamorarti indipendentemente dal tuo look ideale. Sarà impossibile non trovare un modo per sfoggiare una di queste giacche lunghe di Zara durante il periodo della mezza stagione!

3 giacche lunghe firmate Zara da avere assolutamente

Quali sono le giacche lunghe firmate Zara da mettere senza ombra di dubbio nel guardaroba? Tre stili completamente diversi, queste giacche potrai tirarle fuori in tantissime occasioni differenti. Ecco quali sono!

Impermeabile gommato per i giorni di pioggia

L’autunno rappresenta la stagione delle piogge e dei cambi di temperatura improvvisi, ecco perché bisogna avere nel proprio guardaroba un impermeabile da tirare fuori in queste occasioni.

Zara propone una giacca lunga water repellent perfetta per ripararsi da vento e pioggia senza, però, perdere lo stile e l’eleganza. Il color camel chiaro lo rende molto chic, perfetto da indossare su abiti e vestiti o pantaloni casual o più eleganti. Una giacca lunga firmata Zara super versatile che amerai sicuramente.

Il kimono con cintura per essere eleganti senza esagerare

Elegante ma senza esagerare, il kimono plissettato con cintura dalla tonalità giallo pastello è un must have di stagione.

Da abbinare al pantalone della stessa tonalità e dello stesso tessuto, il kimono è un capospalla lungo di tendenza dell’autunno che può essere indossato in tantissime occasioni differenti, da una cena formale di lavoro ad un appuntamento elegante.

In perfetto stile casual con il giubbotto trapuntato

Da indossare con pantaloni a palazzo o comunque a gamba ampia, il giubbotto trapuntato è water repellent, quindi perfetto per i giorni di pioggia come un impermeabile, ed è lungo abbastanza da coprire completamente la schiena.

Semplice e perfetto per chi desidera rimanere al caldo in autunno senza però sfoggiare look troppo eleganti. Nonostante ciò, la giacca imbottita con cappuccio può essere sfoggiata sia di giorno che di sera, inoltre si abbina perfettamente anche agli stivali di tendenza dell’autunno inverno 2024 – 2025.

Il colore kaki chiaro lo rende una delle giacche lunghe più belle di Zara, questo è il colore dell’autunno inverno da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Per chi preferisce una versione più classica può optare per il giubbotto total black.