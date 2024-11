Diesel, le giacche di tendenza che vorrai indossare quest’inverno

Diesel propone delle giacche per l’inverno da indossare in ogni occasione. Ecco 3 modelli da mettere nell’armadio!

La multinazionale della moda italiana Diesel propone dei capi d’abbigliamento per l’autunno inverno a cui sembra impossibile resistere. Pezzi unici che donano al look un pizzico di personalità e carattere, possono essere indossati in qualsiasi occasione e sono tra i must have della fredda stagione.

Quali sono le giacche firmate Diesel di tendenza per l’autunno inverno? Ecco i modelli più belli su cui puntare per affrontare le basse temperatura che ci accompagneranno fino alla prossima primavera!

Giacche Diesel di tendenza: 3 modelli da avere

Con l’arrivo dell’inverno nel guardaroba non può mancare la giacca. E se per quest’anno puntassimo ai modelli proposti da Diesel? La collezione del brand sposa tutti gli stili, così da poter scegliere tra un look più sbarazzino e deciso e uno più sportivo e casual.

Tre modelli di giacche, uno diverso dall’altro, così da poterli sfoggiare in diverse occasioni in base al look che si desidera ottenere.

Cappotto imbottito in denim

Il denim sarà protagonista assoluto dell’autunno inverno, e se lo sfoggiassimo sotto forma di capospalla? Al look total denim sarà impossibile resistere, quindi personalizza il tuo outfitc con un cappotto in denim stretch da abbinare anche ad un tacco décolleté raffinato ed elegante.

Il cappotto è imbottito, ideale per l’inverno, ha un taglio oversize e una coulisse regolabile sul cappuccio. Immancabile il logo Oval D ricamato in filo rosso sulla manica del cappotto.

Trench con bordi shaggy

Il marrone è una nuance che non può mancare nel guardaroba invernale, ecco che il trench con i bordi shaggy diventa uno dei capi portaognisti di questa fredda stagione.

Le rifiniture sono in pelo sintetico, dettagli che rendono il capospalla unico e decisamente dal carattere più grintoso. La vestibilità è regular e il taglio corto lo rende un capospalla da indossare sia su pantaloni a palazzo, a zampa o skinny, che su mini dress.

Cappotto ibrido in denim e pelle

Il design ibrido proposte per questo cappotto da Diesel sembra attirare l’interesse delle persone che amano osare con il look. Il cappotto è nero ed è realizzato in pelle nera lucida e denim stonewash, un capospalla che sembra un blazer aderente abbinato ad una gonna di jeans a cinque tasche dalla tonalità scura.

La gonna di jeans lunga effettivamente è un capo protagonista dell’autunno inverno, perché non indossarla sotto forma di cappotto?Con Diesel puoi trasformare i tuoi outfit in qualcosa di unico e originale!