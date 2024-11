Giacche bambini della nuova collezione di Original Marines: i modelli più belli

Con l’arrivo della fredda stagione il guardaroba dei bambini potrebbe richiedere alcuni cambiamenti. Innanzitutto è importante fare un bel decluttering di tutti quei capi d’abbigliamento diventati troppo piccoli da indossare, quindi dopo aver individuato cosa comprare di nuovo per l’inverno, è importante non trascurare le giacche e i cappotti.

Original Marines, il brand made in Italy ispirato agli USA, propone una nuova collezione di giacche per bambini da poter iniziare a sfoggiare a partire da ora.

Quali sono i modelli più belli del momento per vestire bambini alla moda? Scopriamo di più sulla nuova collezione del brand italiano!

Original Marines, nuova collezione di giacche per bambini e bambine

La collezione fall – winter 2024 propone capi d’abbigliamento minimal ma allo stesso tempo dallo stile unico e confortevole. Ecco alcune giacche di tendenza da non lasciarsi sfuggire, sia per i bambini che per le bambine!

Le giacche di Original Marines per bambine

Una delle giacche più belle per le bambine è il modello con ecopelliccia in versione bianco panna. Caldo al punto giusto per ripararsi dalle basse temperature, la giacca ha un collo a camicia e dei bottoncini in finitura metallica per un look elegante e raffinato.

Un’altra giacca per bambine a partire dai 2 anni fino ad arrivare alle ragazze di 14 è il modello con frange, ideale per un look più sbarazzino ma allo stesso tempo di tendenza. Il tessuto elegante pied de poule è un must di stagione a cui anche le bambine più grandi sembrano non resistere!

Le giacche di Original Marines per bambini

Per quanto riguarda i maschietti, invece, le giacche proposte sono molto eleganti, da indossare quindi durante il giorno per un look raffinato o in occasione di una cerimonia. Una delle più belle è la giacca a quadri in cotone con 3 bottoni, il collo revers dona quel tocco di stile in più al look.

Per chi preferisce rimanere sul classico può optare per la giacca in cotone blu con apertura a due bottoni sul davanti. Le finiture sono in contrasto e la fodera è stampata mentre l’etichetta è ricamata. Un modello senza ombra di dubbio molto elegante. Trovi entrambi i prodotti a meno di 50 euro sul loro sito o negli store di Origina Marines!

Se anche tu ami il brand, non perdere i must have della nuova collezione Original Marines!