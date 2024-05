Ghosting, come reagire? Cosa dicono gli esperti

Conosciuto con il termine di “ghosting“, questo tipo di comportamento riguarda tutte quelle persone che decidono di sparire dalla vita di una persona da un momento all’altro senza lasciare alcuna spiegazione valida.

Capita sempre più spesso, sia nei rapporti di amicizia che nei rapporti più intimi, sparire improvvisamente senza dare spiegazioni è sicuramente un gesto che provoca non poca sofferenza alla persona che lo subisce. Ghosting significa letteralmente diventare un fantasma, infatti chi sparisce lo fa proprio come se da un momento all’altra si fosse volatilizzato.

Vivere una situazione del genere, specialmente se si tratta di un partner che ha deciso di sparire dalla tua vita in maniera improvvisa e quasi inaspettata, non è affatto semplice. L’unica certezza, però, è quella di dover reagire e soprattutto riprendere in mano la propria vita senza lasciarsi abbattere da chi sicuramente non merita in alcun modo la tua attenzione.

Ecco, quindi, alcuni consigli per riprendersi dal ghosting quanto prima ed evitare di andare incontro a diverse problematiche.

Ghosting, come risolvere e tornare a stare bene?

Da quando esistono i social network e applicazioni come Whatsapp, il ghosting sembra essere sempre più frequente da persone di età differenti. Sicuramente è importante ragionare bene su un possibile motivo per cui questa persona abbia deciso di sparire da un momento all’altro, dopodiché reagire è il passo più importante da fare per tornare a stare bene.

Prima di tutto devi sapere che non è colpa tua, specialmente se hai provato a metterti nuovamente in contatto con questa persona e non hai ricevuto nessuna risposta. Se subisci un atteggiamento del genere da qualcuno che ritenevi importante non devi assolutamente prenderla sul personale.

Di conseguenza è importante non soffermarsi troppo su quanto accaduto, analizzare o cercare di trovare una risposta da sola non ti aiuterà a stare bene, anzi potrebbe peggiorare il tuo umore e la tua salute psichica. Rinascere dopo una separazione è importantissimo, basta fare un passo alla volta per ritrovare il proprio benessere.

Se senti la necessità di dover piangere, non evitare le tue emozioni. Attraversale nei migliori dei modi e sappi che qualsiasi cosa proverai sarà del tutto normale. Oltre a tutto ciò, parlarne è sicuramente uno degli aiuti più grandi per reagire ad un fenomeno di ghosting.

Coinvolgi le tue amiche più care, le tue sorelle, la tua mamma, parlane con qualcuno e lascia uscire a parole tutto ciò che hai dentro. Se la situazione sembra esserti sfuggita di mano, parlarne solo con un’amica non ti sarà d’aiuto, piuttosto potresti aver bisogno di un professionista il quale ti aiuterà a trovare gli strumenti giusti per superare questo periodo difficile.