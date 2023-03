Pasqua fai da te: ghirlande decorative

Per gli amanti del fai da te, cosa c’è di meglio delle ghirlande pasquali decorative? A colpi di creatività, con un po’ di fantasia e manualità, si possono realizzare splendide ghirlande per addobbare la casa, dalla porta di ingresso fino al salotto, a dovere in occasione delle festività pasquali.

Dai progetti più elaborati fino alle ghirlande più semplici ed essenziali c’è solo l’imbarazzo della scelta per sbizzarrirsi in una decorazione originale per Pasqua. Ecco qualche idea interessante.



Ghirlanda di lana e feltro

Foto Pinterest

Un buon modo per utilizzare i rimasugli di lana, avanzati per le amanti dei ferri dai maglioni realizzati durante l’inverno, ma anche un’ottima idea per creare una ghirlanda all’insegna del colore e della creatività.

Vi servirà:

Una base per ghirlande in polistirolo, plastica o legno;

fili di lana colorati;

pannolenci colorato;

forbici;

nastri;

colla a caldo.

Innanzitutto fate la base: ricoprite, con molta pazienza e un po’ di attenzione, tutta la base con i fili colorati di lana; poi decorate il tutto con il pannolenci, precedentemente ritagliato per ottenere formi e dettagli unici, come ovetti colorati, pulcini o fiori; fissandolo alla struttura con la colla a caldo; il nastro colorato, oltre che per appendere la ghirlanda, può servire per impreziosire ulteriormente la decorazione, con alcuni fiocchi, per esempio.

Ghirlanda di pon pon

Foto Pinterest

Chi non sa come si realizza un pon pon fai da te, utilizzando la carta o la lana? Per gli esperti del genere questa ghirlanda sarà davvero un gioco da ragazzi.

Vi serviranno:

carta velina o lana;

forbici;

fil di ferro;

nastro colorato.

Dopo aver realizzato una trentina di pon pon colorati, dello stesso colore o di sfumature differenti, non resta che unirli insieme, con dei nodi e utilizzando il fil di ferro per dare più sostegno alla struttura e, messo un nastro, la ghirlanda è pronta per essere appesa.

Ghirlanda di uova decorate

Foto Pinterest

La ghirlanda pasquale più aderente al tema di tutte, quella realizzata assemblando le uova decorate.

Vi serviranno:

Uova di polistirolo;

colori acrilici;

colla a caldo;

fil di ferro;

strass;

nastro colorato.

Prima di tutto si devono decorare le uova di polistirolo, colorandole e impreziosendole con strass e dettagli a piacere; una volta a asciutte, non resta che assemblarle, utilizzando anche il fil di ferro (da inserire in alcune uova che fungono da sostegno), fino a comporre la ghirlanda, da appendere con l’aiuto del nastro colorato.

Ghirlanda pasquale con i cartoncini

Foto Pinterest

Con i cartoncini ci si può sbizzarrire, specialmente con i bambini. Ecco, quindi, una ghirlanda di carta perfetta da realizzare in famiglia. Procuratevi dei cartoncini colorati, ritagliateli a forma di uova e divertitevi a creare una ghirlanda, o coroncina da appendere, con uova di Pasqua colorate e creative!