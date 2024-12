Il primo Natale da separati, come gestire le feste con i bambini

Genitori separati a Natale, come fare? Ecco i consigli degli esperti per trascorrere delle vacanze natalizie serene!

Quando si pensa alle feste di Natale, il pensiero va in automatico alle persone più care. Natale è un momento di condivisione, di gioia e soprattutto di compagnia, è il periodo in cui parenti anche lontani si ritrovano sotto lo stesso tetto per trascorrere le festività insieme. Se questo è il tuo primo anno da genitore separato a Natale, sicuramente ti starai chiedendo come fare.

Di seguito ti lasciamo alcuni consigli, molti provenienti da menti esperte, su come affrontare al meglio le festività natalizie se è il tuo primo anno da mamma separata. La magia del Natale i bambini dovranno viverla fino all’ultimo e questo non potrà che dipendere anche (e soprattutto) da voi genitori.

Genitori separati a Natale, come fare?

Durante i giorni di festa tra due genitori separati potrebbe aumentare la tensione. Sicuramente per capire come gestire per la prima volta le vacanze natalizie e soprattutto i giorni di festa, dovrebbe esserci alla base una buona organizzazione.

Rimanere in buoni rapporti con il papà dei bambini è sicuramente uno step molto importante per il bene dei più piccoli, questo passo però non è sempre così immediato e scontato. Gli esperti consigliano di organizzare in anticipo le vacanze dei bambini e stabilire sin da subito i giorni in cui saranno con il papà e i giorni in cui saranno con la mamma.

Se i bambini sono grandi, secondo gli psicologi, sarebbe meglio evitare di chiedere loro con chi preferiscono passare il Natale. La responsabilità è tutta dei genitori, anche le decisioni quindi vanno prese dagli adulti cercando quanto più possibile di ascoltare ovviamente ciò che desiderano i piccoli di casa, specialmente se sono abbastanza grandi da capire quello che sta succedendo.

Un altro consiglio è quello di accordarsi con l’acquisto dei regali. Sarebbe l’ideale acquistare un unico regalo di Natale per bambini da parte di mamma e papà ed evitare così di entrare in una specie di competizione.

Per coinvolgere il bambino nelle scelte prese è importante iniziare le frasi parlando sempre al plurale, quindi facendogli capire che la decisione presa è stata voluta da entrambi i genitori. Gli spostamenti del bambino vanno sempre comunicati all’altro genitore e soprattutto non bisogna mai impedire a quest’ultimo di sentire il papà, o al contrario, ogni volta che si trova con te! Anzi, l’ideale sarebbe parlare insieme a lui dell’altro genitore senza problemi, così da farlo sentire più tranquillo e sereno con entrambi.