Tra Gemma e Orlando non è ancora finita: la mossa a sorpresa del cavaliere di Uomini e Donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in arrivo su Canale 5, Gemma Galgani ritroverà Orlando e in studio accadrà l’impensabile.

Era il 2010 quando ha messo piede per la prima volta nello studio di Uomini e donne ma, nonostante il passare degli anni, Gemma Galgani non ha mai perso l’entusiasmo nella sua ricerca dell’anima gemella. Edizione dopo edizione, la dama torinese si mette in gioco con la speranza di trovare il vero amore, che, almeno per il momento, sembra non aver trovato nel corso di questa stagione.

Nelle recenti puntate del dating show in onda su Canale 5, la regina del trono Over ha frequentato il 58enne Orlando Bastianelli, ma tra loro non è finita benissimo. Nell’ultimo appuntamento andato in onda, il cavaliere ha lasciato il programma dopo una segnalazione riportata dell’opinionista Tina Cipollari. Le anticipazioni dell’ultima registrazione (tenutasi il 17 marzo), però, rivelano che c’è stato un colpo di scena.

Uomini e Donne anticipazioni, Orlando torna in studio: la reazione di Gemma

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa su Canale 5, tra Orlando Bastianelli e Gemma Galgani non è finita bene. Prima la segnalazione di Tina, secondo cui il cavaliere sarebbe impegnato con una donna russa da circa 20 anni, con la quale ha condiviso diversi viaggi all’estero. Poi la lite con Gemma, che ha invitato la sua ormai ex fiamma a lasciare lo studio dopo la rottura, essendo approdato nel programma per lei.

Orlando si è difeso spiegando di aver avuto una storia con una donna russa, durata 10 anni, ma ormai terminata. I due si sono incontrati l’ultima volta a ottobre del 2024 ma in amicizia. Il cavaliere ha però dovuto ammettere di non provare attrazione fisica per la Galgani, che, a quel punto, ha deciso di interrompere la conoscenza col cavaliere di Frascati. Dopo una accesa discussione, l’uomo ha lasciato lo studio, ma non per sempre.

Le anticipazioni dell’ultima registrazione, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Orlando è tornato nel programma e lo ha fatto proprio per Gemma. Il cavaliere ha provato a riconquistare la fiducia della dama torinese ma con scarsi risultati. A quanto pare, né la Galgani né gli altri in studio hanno creduto alla buona fede del cavaliere, che ha quindi abbandonato nuovamente la trasmissione.

Nell’ultima puntata del dating show , Orlando aveva ammesso di essere venuto nel programma esclusivamente per Gemma ma di provare dell’interesse anche per Marina, una delle dame del parterre del trono Over. Quest’ultima però non ha ricambiato e Bastianelli ha lasciato lo studio anche perché nessun’altra dama ha manifestato dell’interesse nei suoi confronti.