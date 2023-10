Gambe stanche e pesanti a fine giornata? 10 consigli per alleviare ogni fastidio velocemente

Avere gambe stanche a fine giornata può capitare a tutti ma bisogna scindere un episodio raro da quella che è un’abitudine comune.

Sono tanti i fattori che possono appesantire la circolazione e quindi anche determinare una sensazione di stanchezza e pesantezza. Talvolta capita per l’utilizzo di calzature non adeguate, ad esempio quando sono strette o quando si utilizzano tacchi alti, in altri casi però è anche la postura a portare problemi agli arti inferiori.

A fine giornata tutta la stanchezza accumulata si fa sentire e quindi è tempo di risolvere e correre ai ripari andando a sanare la situazione e migliorando le condizioni sia per il dolore che per la pressione avvertita. Ci sono piccoli trucchi da applicare ogni sera che fanno bene alla salute e permettono di avere gambe meno stanche e quindi anche meno pesanti.

Gambe stanche e pesanti come alleviare il fastidio

I primi fattori più importanti sono alimentazione e attività fisica che non possono mai mancare quando si vuole migliorare la propria condizione. Sono indispensabili infatti vitamine e Sali minerali, tanta acqua e anche una certa tonicità per far fronte agli sforzi del quotidiano. Questi due elementi sono le colonne per una buona salute e quindi anche per la circolazione delle gambe.

Quando capita la sera di avvertire una forte stanchezza si può intervenire, meglio prediligere una cena con poco sale e tanta verdura oppure mangiare subito un po’ di frutta fresca. Essenziale bere tanto quindi sia durante il giorno che la sera per continuare ad espellere tossine, fare adeguato movimento che sia anche un po’ di stretching a casa e sollevare le gambe per consentire la circolazione immediata. Si possono anche fare degli esercizi pratici per incentivare il microcircolo localizzato. Lavorando molte ore seduti è fondamentale alzarsi almeno ogni 45 minuti per sgranchire le gambe, questo è essenziale.

Nelle sere in cui si avverte un profondo disturbo è importante andare a rinfrescare le gambe ad esempio mettendole a bagno così da lenire il fastidio e soprattutto aiutare la circolazione. Attenzione agli indumenti molto stretti questi sono pericolosi per la circolazione perché costringono i vasi e quindi creano un deficit pesante per le gambe. Possono aiutare molto i massaggi che vanno a drenare al meglio gli arti inferiori e quindi a ripristinare le condizioni di deflusso. Non è utile né stare troppo in piedi né seduti quindi bisogna sempre intervallare le condizioni. Per lenire il fastidio ci sono molti rimedi naturali che ottimizzano la circolazione delle gambe e quindi alleviano i disturbi, sono la scelta migliore.