Ginnastica in casa, 15 minuti al giorno con questi esercizi: l’alternativa alla palestra

Oggi più che mai tutti hanno intenzione di mantenere la linea, questo almeno in teoria. La pratica è più che mai diversa.

Dalla teoria alla pratica, si sa, spesso possono passare infiniti oceani. In alcuni casi, però, sempre in presenza di reale volontà a mettere in atto una serie di pratiche azioni, la soluzione potrebbe davvero essere a portata di mano. Il voler restare in forma, per esempio, non obbliga necessariamente ad andare in palestra. Tutto può essere fatto comodamente da casa.

Le soluzioni da praticare in casa propria per tenersi, per l’appunto, in forma possono essere svariate. In questo caso la ricetta ideale arriva da Andrea Montovoli, attore e personal trainer, e grande appassionato di sport. Gli esercizi principali e più efficaci da poter praticare in casa sono dieci.

Ginnastica in casa, dalla teoria alla pratica: 15 minuti al giorno con questi esercizi

Quello che occorre, in questo caso è la costanza. Bastano soltanto 15 minuti al giorno di allenamento, con 30 secondi di pausa tra le varie fasi per ottenere dei risultati assolutamente inimmaginabili. L’importante è trovare un punto “comodo” e abbastanza spazioso e darsi da fare.

Squat per glutei e cosce: uno dei classici in assoluto tra gli esercizi. L’esecuzione è a corpo libero con un peso tra le mani. Piedi larghi poco oltre le anche e ben piantati a terra.