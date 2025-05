Questi frullati energetici ti faranno affrontare al meglio la primavera estate

Scopriamo le migliori ricette di frullati energetici a base di frutta e verdura a seconda delle preferenze. Le ricette selezionate sono perfette per la primavera estate!

I frullati energetici sono ottimi in estate perché freschi, saporiti e, se preparati con gli ingredienti giusti, anche utili per fare il pieno di energia.

Di seguito vi proponiamo le migliori ricette di frullati energizzanti da consumare in qualunque momento della giornata, a partire dal mattino a colazione, sono bevande leggere e al tempo stesso nutrienti.

Frullati energici: ricette da provare

I frullati energetici per la colazione aiutano a fare il pieno di energia ed è consigliabile berli al mattino accompagnati da una fonte di carboidrati come pancarrè o fette biscottate.

Partiamo da una ricetta semplice. Avrai bisogno di:

1 mela;

2 fette di ananas;

1 carota;

sedano;

zenzero grattugiato;

acqua-

È sufficiente frullare tutti gli ingredienti dopo aver ridotto a pezzetti i vari frutti e la carota a cubetti. Si frulla fino ad ottenere un composto omogeneo, a cui andrebbe aggiunta un po’ d’acqua caso mai dovesse risultare troppo denso.

Se vi dovesse sembrare troppo aspro, basterà aggiungere un cucchiaio di zucchero o dolcificante a piacere.

Un’altra proposta ancora più sfiziosa è perfetta anche per il pre work-out: preparane uno alla banana con aggiunta di latte scremato. Il potassio contenuto nella banana fornisce molta energia.

Per preparare il frullato dimagrante ed energetico prendete 2 banane, tagliatele a pezzetti, quindi aggiungete del latte scremato e frullate il tutto finché il composto non risulta omogeneo. Se è troppo denso basta aggiungere ancora latte.

Un altro frullato proteico per la colazione è quello a base di fragole e banana. Prendete una decina di fragole, tagliatele a pezzetti, prendete anche una banana e tagliatela a pezzi, quindi versate il tutto nel frullatore insieme al latte scremato, mescolando per qualche minuto.

Bevete il frullato fresco. Il sapore acidulo della fragola unito al sapore dolce della banana crea un mix inconfondibile e davvero gustoso, oltre che energizzante.

Per preparare un frullato a base di banane e kiwi è sufficiente procurarsi una banana e due kiwi, ridurli a pezzetti e frullare il tutto con un po’ di latte scremato, fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto si versa il frullato in un bicchiere, aggiungendo se lo desiderate qualche cubetto di ghiaccio.

I frullati energetici naturali vengono preparati con frutta fresca e anche verdura e possono essere consumati in vari momenti della giornata. Non perdere le nostre ricette di frullati detox perfetti per l’estate!