Frittura di calamari, consigli per friggere a regolare d’arte

Come preparare una frittura di calamari perfetta? Scopri i consigli degli chef per un secondo sfizioso e croccante!

Ideale da preparare per un’occasione speciale come le feste natalizie, la frittura di calamari è un secondo piatto a tutti gli effetti che mette d’accordo grandi e bambini.

La frittura di calamari è uno di quei piatti che non può essere preparato in anticipo, questo perché è fondamentale mangiare la frittura quando è ancora calda, così da poterla assaporare in tutta la sua croccantezza.

Come ottenere però una frittura proprio come quella dei ristoranti? Preparare un piatto da chef come questo è semplice, basta seguire alcune accortezze e il gioco è fatto. Ecco quindi come portare in tavola una frittura di calamari coi fiocchi!

Come preparare una perfetta frittura di calamari per le feste

Per ottenere una buona panatura, quindi una frittura croccante, è fondamentale scegliere con cura il tipo di farina in cui ripassare i calamari.

Per questa ricetta ti suggeriamo di usare la farina di semola di grano duro. Anche l’olio gioca un ruolo fondamentale per una buona frittura di calamari, per questa preparazione ti consigliamo di usare l’olio di semi di arachidi e di far raggiungere la temperatura almeno a 170 – 180 gradi.

Per monitorare la temperatura sarà quindi importante avere con sé un termometro da cucina.

Puoi preparare la frittura sia con i calamari freschi sia con i calamari surgelati. Scopri la ricetta da seguire passo dopo passo!

Ingredienti

1 kg di calamari

100/150 gr di semola di grano duro

2 limoni

1 pizzico di sale

olio di semi di arachidi quanto basta

Procedimento

Per prima cosa dovrai pulire i calamari, quindi lavali sotto l’acqua corrente e tagliali a rondelle della stessa dimensione. Tampona i calamari puliti e tagliati con della carta assorbente, questo passaggio è fondamentale per asciugarli al meglio e rimuovere quindi l’umidità in eccesso. Su un piatto versa la semola di grano duro, quindi passa ogni calamaro ben asciutto sulla farina. Riscalda l’olio di semi all’interno di un pentolino abbastanza ampio, ricorda di versare i calamari uno accanto all’altro e di non farli accavallare all’interno della pentola. Quindi tuffa gli anelli di calamari nell’olio caldo, la temperatura come accennato in precedenza dovrà essere di 170 – 180 gradi, e lascia friggere per circa 4 minuti. Scola gli anelli su della carta assorbente, eliminare l’olio in eccesso e aggiusta di sale. Porta in tavola la tua frittura di calamari con delle fette di limone pronte da spremere!

Per completare il piatto potresti preparare un contorno sfizioso a base di verdure e/o di patate.