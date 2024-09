Tatuaggi: le frasi delle canzoni da tatuarsi per sempre sulla pelle

Tatuarsi è un modo per esprimere la propria personalità, di marchiare a vita un ricordo importante sulla propria pelle. Certamente, i tatuaggi possono essere influenzati anche dalla moda, dalle star e dalla cultura pop in generale, ma si tratta quasi sempre di una scelta ben ponderata.

Si tratta, infatti, di un atto che avrà delle implicazioni a lungo termine e su cui bisogna riflettere attentamente. Una volta deciso e valutati i pro e i contro, perché non tatuare la frase di una canzone per noi speciale? Scopriamo quali sono le frasi delle canzoni da tatuarsi per sempre sulla pelle, se ami i tatuaggi.

Frasi per tatuaggi di canzoni italiane: Vasco Rossi, Ultimo e altri

I tatuaggi con scritte sono un modo bellissimo di imprimere sulla pelle delle frasi significative e profonde. Eppure, quando si tratta di scegliere le parole giuste, ci si trova davanti a tantissime opzioni. Le frasi per tatuaggi sono tante e decidere sembra la cosa più difficile del mondo. Tra le frasi da tatuare ci sono, per l’appunto, quelle delle canzoni. La musica fa parte della vita di tutti noi e segna i momenti più importanti della nostra esistenza. Ecco alcune frasi per tatuaggi di canzoni italiane:

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. ( Franco Battiato , La Cura)

, La Cura) Chi è deserto non vuole che qualcosa fiorisca in te. ( 883 , Ci Sono Anch’io)

, Ci Sono Anch’io) Ma l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. ( Lucio Dalla , Disperato Erotico Stomp)

, Disperato Erotico Stomp) Certe luci non puoi spegnerle. ( Ligabue , Urlando Contro il Cielo)

, Urlando Contro il Cielo) Credo nel rumore di chi sa tacere. ( Ligabue , Almeno Credo)

, Almeno Credo) La mia casa è insieme a te. ( Biagio Antonacci , Sognami)

, Sognami) Siamo naufraghi vivi in un mare d’amore. ( Biagio Antonacci , Ti Dedico Tutto)

, Ti Dedico Tutto) Nel mio silenzio anche un sorriso può far rumore. ( Lucio Battisti , Nel Cuore, nell’Anima)

, Nel Cuore, nell’Anima) A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. ( Jovanotti , A Te)

, A Te) Vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l’ultimo. ( Vasco Rossi , Sally)

, Sally) Scegli la via che va sulla Luna. ( Vasco Rossi , Prendi la Strada)

, Prendi la Strada) Può darsi che porti fortuna. Tu dillo alla Luna. ( Vasco Rossi , Dillo alla Luna)

, Dillo alla Luna) Vivere anche se sei morto dentro. ( Vasco Rossi , Vivere)

, Vivere) Sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere ( Ultimo , Piccola Stella)

, Piccola Stella) E se la vita si ribella, tu ribellati con lei. (Ultimo, Giusy)

Un verso può racchiudere delle emozioni importanti e ricordi incancellabili. Queste frasi italiane sono tra le più significative, bellissime per tattoo.

Frasi per tatuaggi di canzoni inglesi

Le frasi delle canzoni possono essere di ispirazione e possono dare speranza, restando impresse nella memoria e nell’anima. Ci sono canzoni che sono state le colonne sonore di storie d’amore, ma anche canzoni che sembrano raccontare il carattere e la vita di tutti noi. Ecco alcune delle frasi per tatuaggi di canzoni inglesi – frasi brevi e meno brevi – o, comunque, straniere:

People fall in love in mysterious ways, maybe it’s all part of a plan.

Le persone si innamorano in modi misteriosi, forse è tutto parte di un piano. ( Ed Sheeran , Thinking Out Loud)

Le persone si innamorano in modi misteriosi, forse è tutto parte di un piano. ( , Thinking Out Loud) Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I’ll be watching you.

Ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io sarò lì a guardarti. ( The Police , Every Breath You Take)

Ogni respiro che prendi, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io sarò lì a guardarti. ( , Every Breath You Take) I did it my way.

L’ho fatto a modo mio. ( Frank Sinatra , My Way)

L’ho fatto a modo mio. ( , My Way) You know it’s true: everything I do, I do it for you.

Tu sai che è così: tutto ciò che faccio, lo faccio per te. ( Bryan Adams , Everything I Do, I Do It For You)

Tu sai che è così: tutto ciò che faccio, lo faccio per te. ( , Everything I Do, I Do It For You) It’s my life, it’s now or never!

Questa è la mia vita, è adesso o mai più! ( Bon Jovi , It’s My Life)

Questa è la mia vita, è adesso o mai più! ( , It’s My Life) You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.

Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico. ( John Lennon , Imagine)

Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono l’unico. ( , Imagine) There’s still time to change the road you’re on.

C’è ancora tempo per cambiare la strada che stai percorrendo. ( Led Zeppelin , Stairway To Heaven)

C’è ancora tempo per cambiare la strada che stai percorrendo. ( , Stairway To Heaven) You’re dangerous ‘cause you’re honest, you’re dangerous ‘cause you don’t know what you want.

Sei pericoloso perché sei onesto, sei pericoloso perché non sai ciò che vuoi. ( U2 , Who’s Gonna Ride Your Wild Horses)

Sei pericoloso perché sei onesto, sei pericoloso perché non sai ciò che vuoi. ( , Who’s Gonna Ride Your Wild Horses) I’m gonna live like tomorrow doesn’t exist.

Vivrò come se il domani non esistesse. ( Sia , Chandelier)

Vivrò come se il domani non esistesse. ( , Chandelier) I was born to love you with every single beat of my heart.

Sono nato per amarti con ogni singolo battito del mio cuore. ( Queen , I Was Born to Love You)

Sono nato per amarti con ogni singolo battito del mio cuore. ( , I Was Born to Love You) Does anybody know what we are looking for?

Qualcuno sa cosa stiamo cercando? ( Queen , The Show Must Go On)

Qualcuno sa cosa stiamo cercando? ( , The Show Must Go On) Life is ours, we live it our way.

La vita è nostra, la viviamo a modo nostro. ( Metallica , Nothing Else Matters)

La vita è nostra, la viviamo a modo nostro. ( , Nothing Else Matters) Dream until your dreams come true.

Sogna finché i tuoi sogni non diventano realtà. (Aerosmith, Dream On)

Quando avrai trovato le parole da tatuare, ricorda di scegliere un carattere arrotondato e, magari, in corsivo. In generale, per le frasi il posto migliore in cui fare un tatuaggio sono braccio e spalla.