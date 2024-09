Frasi sul viaggio: le citazioni e gli aforismi più belli

Viaggiare è uno degli hobby preferiti da molti: viaggiando si scoprono posti incantevoli sparsi nel mondo, ricchi di storia, natura, cultura, arte, architettura e paesaggi mozzafiato, in grado di arricchirci nel profondo. Creare ricordi, conoscere e scoprire il mondo è una delle cose più preziose che possiamo fare per noi stessi. Tutto questo l’hanno capito e messo nero su bianco, in parole, scrittori, poeti, filosofi, cantanti e artisti di tutti i tempi, che hanno composto frasi, poesie e canzoni sui viaggi, più o meno famose. Siete curiosi di scoprire di più in merito? Ecco alcune delle frasi sul viaggio più belle di sempre.

Frasi brevi sul viaggiare: le citazioni famose

Viaggiare non significa semplicemente visitare luoghi nuovi ma, soprattutto, fare delle esperienze di vita: è per questo, e per il fatto di lasciare incredibili ricordi nel cuore di ogni viaggiatore, che scrittori e artisti hanno dedicato a questo tema frasi d’amore, citazioni, aforismi, poesie e canzoni di tutti i tipi. Una delle frasi sul viaggio più belle è di Paulo Coelho, scrittore, poeta e blogger brasiliano. Ce ne sono anche molte altre:

Non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino. ( Paulo Coelho )

) Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare. ( Tiziano Terzani )

) Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. ( Marcel Proust )

) Se vuoi essere migliore di noi, caro amico, viaggia. ( Johann Wolfgang Goethe )

) C’è un significato in ogni viaggio che è sconosciuto al viaggiatore. ( Dietrich Bonhoeffer )

) Un viaggio, per quanto terribile possa essere, nel ricordo si trasforma in qualcosa di meraviglioso. ( Banana Yoshimoto )

) Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. ( Sant’Agostino )

) Viaggio non per andare da nessuna parte, ma per andare. Viaggio per amore del viaggio. Il grande affare è muoversi. ( Robert Louis Stevenson )

) Viaggiare è nascere e morire ad ogni istante. ( Victor Hugo )

) I grandi viaggi hanno questo di meraviglioso, che il loro incanto comincia prima della partenza stessa. Si aprono gli atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi magnifici di città sconosciute. ( Joseph Kessel )

) In viaggio, la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. ( Nicolas Bouvier )

) Io non sono più la stessa dopo aver visto la lucentezza della Luna dall’altra parte del mondo. ( Mary Anne Radmacher )

) Viaggiando diminuisce il peso dello zaino sulle spalle, ma aumenta il bagaglio della nostra anima. ( Carlo Taglia )

) Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. (Edgar Allan Poe)

Partire alla scoperta del mondo è, senza alcun dubbio, una delle esperienze più meravigliose della vita, perché ci consente di arricchirci di conoscenza, di ampliare i nostri orizzonti e crearci nuovi ricordi.

Poesie famose sul viaggio

Cercate delle poesie famose sul viaggio? Una delle più famose è, senza alcun dubbio, quella di Charles Baudelaire, dal titolo “Il Viaggio” e il cui pezzo più noto inerente ai viaggi recita:

… Ma i veri viaggiatori partono per partire; cuori leggeri, s’allontanano come palloni, al loro destino mai cercano di sfuggire e, senza sapere perché, sempre dicono: andiamo!

Tra le poesie e le frasi sul viaggio in inglese, ci sono quelle della famosa poetessa statunitense Emily Dickinson con “Invidio i Mari che Lui Attraversa”:

Invidio i mari che lui attraversa, invidio i raggi delle ruote, della carrozza che lo porta in giro, invidio le curve colline che osservano il suo viaggio…

Alcune possono essere, ad esempio, anche delle idee per frasi per tatuaggi.

Frasi sul viaggio: canzoni

Infine, dopo poeti e scrittori, è innegabile notare come anche i cantanti di varie generazioni abbiano dedicato alcuni canzoni e frasi al viaggio. Vi proponiamo un paio di esempi italiani che, dal titolo, lasciano intuire già il tema.

Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo, l’incanto sarà godersi un po’ la strada…

Le parole sono di Cesare Cremonini in “Buon Viaggio (Share The Love)”. Poi c’è quella che è, forse, la più famosa di tutte: “Sì, Viaggiare” di Lucio Battisti.

Sì, viaggiare! Evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Gentilmente, senza fumo con amore. Dolcemente, viaggiare rallentando per poi accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore. Gentilmente, senza strappi al motore e tornare a viaggiare e di notte con i fari illuminare. Chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare…

Si può viaggiare da soli o in compagnia, ma ciò che è importante è farlo sempre perché la cosa più preziosa che abbiamo sono i nostri ricordi.