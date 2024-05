Riconquistare il proprio ex, le frasi che lo faranno ritornare da te

Le frasi per riconquistare un ex a cui hai spezzato il cuore potrebbero aiutarti a riallacciare il rapporto? Esistono tantissimi modi per poter riconquistare il proprio ragazzo, specialmente se la causa della rottura è dipesa da qualcosa che hai commesso senza avere l’intenzione di ferirlo.

Per riconquistare il proprio ex potresti prendere ispirazione da questa raccolta di frasi e provare a mandargliele anche solo tramite un semplice messaggio whatsapp o scrivergli una vera lettera d’amore fatta a mano con carta e penna.

Le frasi belle d’amore sono sicuramente un ottimo modo per far sentire importante la propria dolce metà e soprattutto ti permettono di fargli capire quanto sia profondo il tuo amore. Purtroppo, però, talvolta le parole potrebbero non essere abbastanza, quindi sicuramente oltre alle frasi da dedicare al tuo lui, potresti iniziare a pensare anche a come agire per il bene della coppia.

Cosa scrivere al proprio ex fidanzato per farlo ritornare da te

Ritrovare l’entusiasmo in una coppia potrebbe rivelarsi più complicato di quello che pensi, per migliorare il rapporto bisogna innanzitutto capire quali siano le situazioni che potrebbero sfuggire dalle vostre mani senza che ve ne accorgiate. Parlare è sicuramente la prima cosa da fare se il rapporto sembra non andare per il meglio.

Se il tuo lui ormai ha già deciso di continuare la sua vita senza te al suo fianco, potresti provare a riconquistarlo con dei gesti d’amore, come delle frasi per fargli capire quanto lo ami.

Eccone alcune da cui puoi prendere spunto, cerca di personalizzarle in base a ciò che hai vissuto con il tuo partner e per farlo sentire ancora più speciale.

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano (Antonello Venditti, Amici mai)

Ma quando un giorno sarai lontana

E vedrai il cielo quando si colora

Pensami almeno per un momento

Pensami almeno per mezz’ora (Jovanotti, Quando sarai lontana)

Se non soffre nessuno, non è mai iniziato.

Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce.

(Frida Kahlo) Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia… Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo”. (Gabriele D’Annunzio)

Mi manca la tua voce perché è una sinfonia; il tuo profumo perché è un tesoro; il tuo sorriso perché è un gioiello; il tuo abbraccio perché è un capolavoro; e il tuo bacio perché è un miracolo”. (Matshona Dhliwayo)

Chiedere scusa al tuo lui è importantissimo specialmente se sei consapevole di aver sbagliato. Quindi, metti da parte l’orgoglio e vedrai che il tuo lui potrebbe accettare le tue scuse e ricomincia daccapo la vostra storia d’amore!