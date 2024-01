Frasi motivazionali da mandare via WhatsApp, le più belle e significative

Quando l’umore di una persona cara scende oltre il livello di soglia e volete sostenerla potete mandare queste frasi motivazionali via WhatsApp.

Ci sono dei giorni in cui il morale è a terra, le difficoltà relazionali o imprevisti sul lavoro, o ancora problemi di salute incombenti possono minare l’equilibrio di chiunque, anche delle persone più forti. Allora leggere delle frasi motivazionali, anche su WhatsApp, può essere utile per ritrovare un po’ di slancio.

Ecco perché di seguito abbiamo raccolto alcune delle più belle e originali frasi motivazionali da mandare su WhatsApp alle persone che vi sono care, per spronarle e dare loro appoggio e sostegno. Ma ovviamente potete anche leggere per voi stesse, perché può capitare a tutti di attraversare un momento difficile.

Cosa dire per motivare una persona: le migliori frasi motivazionali da mandare su WhatsApp

Nei momenti di maggiore fragilità anche una semplice frase motivazionale magari mandata via WhatsApp può fare la differenza. Leggere delle parole che riescono a stimolare una reazione facendo intravedere un motivo di speranza nel buio della disperazione può cambiare letteralmente la vita.

Una frase può generare un tale cambiamento nella visione della vita che sono tante le persone che poi decidono di farsi dei tatuaggi con scritte significative e importanti.

Non temere i momenti difficili. Il meglio viene da lì – Rita Levi Montalcini

Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire – Margherita Hack

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni – Eleanor Roosevelt

Non compromettere te stessa, perché sei tutto ciò che hai – Janis Joplin

Trasforma le tue ferite in saggezza – Oprah Winfrey

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri – Oscar Wilde

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto – Thomas Jefferson

Non puoi vincere senza aver prima imparato a perdere – Kareem Abdul-Jabbar

Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili – John Norley

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per vivere – Dalai Lama

A volte basta solo trasformare le emozioni negative per poter vivere la vita con gioia ed è chiaro che bisogna avere qualche strumento per poter attuare questo cambiamento.

Infine, oltre a riflettere su queste frasi motivazionali che potete mandare via WhatsApp ricordatevi che bisogna prima di tutto lavorare sul far crescere l’autostima in modo da vivere meglio con sé stesse e con gli altri.