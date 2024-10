Frasi sulla felicità: le frasi sull’amore e sulla vita

La felicità è qualcosa a cui tutti aspiriamo: un sentimento fugace, che cerchiamo di afferrare durante il corso della nostra vita. Di fondamentale importanza per la vita di tutti gli esseri viventi, a interrogarsi sulla felicità sono – praticamente da sempre – poeti, scrittori, filosofi e artisti di vario genere. Spesso si cerca di esprimere a parole ciò che si sente, ma non sempre è facile.

La felicità è, comunque, preziosa e rara e va, quindi, custodita con cura quando la si trova. Scopriamo insieme alcune delle più belle frasi sulla felicità: frasi sull’amore e sulla vita.

Le frasi sulla felicità, brevi e non: sull’amore e sulla vita

Ci sono frasi sulla felicità che vedono al centro, soprattutto, argomenti come l’amore e la vita, oltre che successi – grandi o piccoli che siano – e soddisfazioni personali. Prima di tutto, però, la felicità va trovata nelle piccole cose: quando si riesce ad apprezzare ciò che la vita ci offre, è in quel momento che si sperimenta la vera felicità. Provare gratitudine per ciò che si ha e non dare nulla per scontato è la chiave, sebbene non sia sempre facile farlo. Ecco alcune delle frasi sulla felicità, frasi d’amore e sulla vita.

Le cose più importanti per essere felici sono l’avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare. ( Joseph Addison )

) L’amicizia è il massimo alimento della felicità umana. ( Prospero Viani )

) Ricorda che le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma quelle che danno di più. ( H. Jackson Brown )

) Colui che è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura. ( Anna Frank )

) Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. ( Richard Carlson )

) Sono convinto che cerchiamo la felicità nel posti sbagliati e abbiamo riposto le nostre speranze su persone o cose che, semplicemente, non possono soddisfarci. Per quanto mi riguarda, sullo specchio sopra il lavandino ho scritto questa frase: “Ecco il viso della persona da cui dipende la tua felicità”. ( John Powell )

) La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. ( Friedrich Nietzsche )

) Io mi accontento di essere serena nel tempo. La felicità sono attimi e, quando arrivano, me li prendo senza esitare. ( Alda Merini )

) La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva. ( Charles Dickens )

) La vera felicità è non aver bisogno di felicità. ( Lucio Anneo Seneca )

) La felicità è il fine ultimo dell’esistenza umana. ( Aristotele )

) La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. ( Marco Aurelio )

) L’immaginazione è la prima fonte della felicità umana. ( Giacomo Leopardi )

) Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. ( Pablo Neruda )

) La felicità è conoscere e meravigliarsi. ( Jacques Cousteau )

) C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. ( George Sand )

) La felicità in amore è la prova che il tempo può accogliere l’eternità. ( Alain Badiou )

) Nessuno è felice come chi sa di essere amato. ( Alda Merini )

) Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché, oltre la nera cortina della notte, c’è un’alba che ci aspetta. ( Khalil Gibran )

) Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)

Le frasi sulla felicità – come le poesie d’amore – ci ricordano che questa riguarda, soprattutto, gli affetti e quanto sia importante apprezzarla quando l’abbiamo.