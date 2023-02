Frasi di Fabio Volo: le più belle sull’amore e citazioni famose

Oggi vi vogliamo proporre le più belle frasi di Fabio Volo da dedicare alla persona che amate o da dedicare ad un matrimonio, quindi come discorso di nozze. Quando si tratta di frasi sull’amore e dediche romantiche questo autore è un vero pozzo di idee.

Dalle citazioni più famose tratte dai suoi libri, come ad esempio Quando tutto inizia, Una gran voglia di vivere o Il tempo che vorrei. Qui trovate gli aforismi di Fabio Volo più belli da dedicare a partner, amici e familiari!

Citazioni famose di Fabio Volo

Le citazioni di Fabio Volo sono molto romantiche e a tratti poetiche. Prendete spunto da queste citazioni famose sull’amore e sulla vita per scrivere un biglietto speciale, per mandare un messaggio d’amore su whatsapp o da scrivere in una lettera d’amore!

Ti ricordi quando mi hai chiesto se avevo le pastiglie per la felicità? La pastiglia è la vita. Vivi, buttati, apriti, ascoltati. Le tue paure, le tue ansie sono dovute al fatto che tu esisti ma non vivi. Sei castrato nei sentimenti. Sei bloccato. Ti ricordi quella frase di Oscar Wilde? Diceva che vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla più.

La convinzione che la felicità è un sentimento che dura poco è sbagliatissimo. La felicità non sono attimi, ma è una condizione eterna.

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un’altra cosa (dal libro “Un posto nel mondo”).

Ho pensato che, quando si incontra una persona, quell’incontro crea cose nuove. Dà vita a pensieri, riflessioni, sentimenti, azioni, che appartengono solo alle due persone che si sono incontrate. L’amore che circola tra loro deve essere sempre vissuto tutto, in ogni momento. Fino in fondo. Perché l’amore quando circola, quando viene vissuto è leggero e fa sentire leggeri (dal libro “È una vita che ti aspetto”).

Fai vedere al tuo sogno che veramente ci tieni a incontrarlo, senza pretendere che lui faccia tutta la strada da solo per arrivare fino a te, poi le cose accadono. I sogni hanno bisogno di sapere che siamo coraggiosi.

Innamorarsi è una droga, amare è una medicina.

Il cammino si fa da soli: in due è una scampagnata.

Impara a pensare con il cuore e ad amare con la testa. Pensare con il cuore ti costringe ad agire con amore. E ogni cosa da amare facendolo con la testa,… ti costringe ad amare nel modo giusto. Amare con la testa non vuol dire essere razionali, ma vuol dire coltivare un’educazione al sentimento che non sarà mai distruttivo.

Quando stai con qualcuno, non puoi chiedergli garanzie, perché non puoi chiederle neanche a te stesso. L’amore è un rischio che una persona si assume. Per questo il vero amore è per i coraggiosi.

Tutto ciò che ho di lei è nella mia testa e nella mia anima. Per sempre. Lei è un respiro, un pensiero, un’emozione, è confusione e chiarezza.

“Allora cosa cerchi?” “Non lo so. Forse niente, forse tutto. Magari adesso più che cercare, voglio vivere quello che mi capita”

Pensa a cosa ci saremmo persi se non avessimo avuto il coraggio di noi.

La vita non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade.

Di seguito delle card con le citazioni più famose di Fabio Volo che potete inviare su whatsapp o condividere sui vostri profili social.

Non importa quanto aspetti, ma chi aspetti.

frasi Fabio Volo

Lei era la porta che avevo avuto il coraggio di aprire e che non riuscivo più a chiudere.

Frasi di Fabio Volo per un discorso di nozze

Se dovete pronunciare un discorso di matrimonio in qualità di testimone o semplicemente volete che i vostri auguri di matrimonio siano davvero speciali, potreste leggere una lettera d’amore. Pertanto, prendete ispirazione da queste frasi di Fabio Volo che spiegano cos’è l’amore vero…

In particolare questa dichiarazione d’amore è tratta dal libro È una vita che ti aspetto, ideale per racchiudere il ricordo di un matrimonio.

Con te sarò nuovo. Ti dico queste parole nel periodo migliore della mia vita, nel periodo in cui sto bene, in cui ho capito tante cose. Nel periodo in cui mi sono finalmente ricongiunto con la mia gioia. In questo periodo la mia vita è piena, ho tante cose intorno a me che mi piacciono, che mi affascinano. Sto molto bene da solo, e la mia vita senza di te è meravigliosa. Lo so che detto così suona male, ma non fraintendermi, intendo dire che ti chiedo di stare con me non perché senza di te io sia infelice: sarei egoista, bisognoso e interessato alla mia sola felicità, e così tu saresti la mia salvezza. Io ti chiedo di stare con me perché la mia vita in questo momento è veramente meravigliosa, ma con te lo sarebbe ancora di più. Se senza di te vivessi una vita squallida, vuota, misera non avrebbe alcun valore rinunciarci per te. Che valore avresti se tu fossi l’alternativa al nulla, al vuoto, alla tristezza? Più una persona sta bene da sola, e più acquista valore la persona con cui decide di stare. Spero tu possa capire quello che cerco di dirti. Io sto bene da solo ma quando ti ho incontrato è come se in ogni parola che dico nella mia vita ci fosse una lettera del tuo nome, perché alla fine di ogni discorso compari sempre tu. Ho imparato ad amarmi. E visto che stando insieme a te ti donerò me stesso, cercherò di rendere il mio regalo più bello possibile ogni giorno. Mi costringerai ad essere attento. Degno dell’amore che provo per te. Da questo momento mi tolgo ogni armatura, ogni protezione… non sono solo innamorato di te, io ti amo. Per questo sono sicuro. Nell’amare ci può essere anche una fase di innamoramento, ma non sempre nell’innamoramento c’è vero amore. Io ti amo. Come non ho mai amato nessuno prima” (dal libro “È una vita che ti aspetto”).