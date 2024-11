Domenica, le frasi del buongiorno più belle e divertenti da inviare su whatsapp

Idee da inviare su whatsapp anche ai propri amici, ecco alcune frasi del buongiorno della domenica per rendere la giornata ancora più speciale!

La domenica è uno dei giorni più belli della settimana, in tanti riposano ed è possibile trascorrere la giornata in famiglia o comunque con le persone più care. C’è anche chi preferisce trascorrere la domenica in solitaria, dedicandosi ai propri hobby o semplicemente oziando sul divano.

Se, però, desideri stupire la tua mamma, la tua amica o una cara sorella con un bel messaggio su whatsapp, potresti inviare loro una delle frasi del buongiorno della domenica!

Condividere frasi divertenti ma anche originali e talvolta anche sagge, potrebbe essere un buon modo per far sentire loro la tua vicinanza. Con gli smartphone, infatti, è possibile inviare frasi, foto o video nel giro di qualche secondo. Ecco, quindi, delle frasi del buongiorno della domenica da copiare e incollare sulla chat di whatsapp che preferisci!

Frasi per augurare buona domenica agli amici: idee da inviare su whatsapp

Il buongiorno della domenica ha qualcosa di speciale, perché non renderlo ancora più bello con una delle frasi del buongiorno?

Sii felice e vivi un’altra domenica della tua vita con passione, divertimento e gioia. Ti auguro una giornata serena e luminosa!

Buona domenica! Possa questa giornata portarti mille motivi per sorridere durante tutta la settimana a venire!

La felicità non trova rifugio in grandi parole ma in piccole presenze. Felice Domenica!

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla un sorriso. Buona Domenica!

Fidatevi e passate del tempo con chi vi fa sorridere, con chi sa guardarvi e farvi sentire meglio. La vita è breve datele qualità. Buona Domenica!

Previsioni per questa giornata. Allerta riposo con precipitazioni di sonno nel pomeriggio.

L’hanno chiamata “domenica” perché “giorno in cui guardare serie tv buttata come un sacco di patate sul divano in pigiama” era troppo lungo!

La domenica è quel giorno che la mattina hai sonno, il pomeriggio hai mal di testa e la sera hai la paranoia del lunedì.

Finalmente è domenica, il giorno in cui posso sfoggiare il mio pigiama!

La domenica è fatta per poltrire, non deludermi e goditi questa giornata!

Domenica e divano iniziano entrambe con la “D”, è un caso?

Buona domenica a chi ha sempre una parola gentile, un piccolo gesto o un sorriso sincero da dare col cuore.

La domenica è il fermaglio d’oro che tiene insieme le pagine della settimana. (Henry Wadsworth Longfellow)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi. (Franz Kafka, Lettere a Milena)

Non perdere una sola domenica. Se non sprechi la domenica, avrai meno probabilità di sprecare lunedì, martedì e mercoledì. (Anonimo)

