La frangetta laterale è la tendenza de momento, ma a chi sta bene?

La frangetta laterale sta bene a tutte? Ecco cosa dicono i parrucchieri! Scopri anche i consigli su come asciugarla in casa.

Sempre più di tendenza la frangetta laterale, ma sta bene a tutte? Nei saloni la richiesta di una frangia, che sia piena, para, scalata o laterale, è in continuo aumento, eppure è un tipo di taglio impegnativo che, una volta ottenuto, richiede determinate accortezze per potersene prendere cura a casa in totale autonomia.

Un taglio ben fatto sicuramente deve essere gestito con una messa in piega ad hoc, il parrucchiere ti consiglierà come poter gestire la chioma a casa con spazzola e phon e i prodotti must have per la tua hair care routine.

Prima di fare questo passo, di cui spesso ci si potrebbe pentire, è fondamentale capire a chi sta bene la frangia laterale. Ecco cosa consigliano gli hairstylist!

Ciuffo frangia laterale: cosa sapere se vuoi cambiare look

La frangetta laterale è sempre più richiesta nei saloni dei parrucchieri, anche se sono ancora tante le persone che preferiscono tutt’ora la micro frangia. Scopriamo insieme se sta bene a tutte e quali sono i casi in cui sarebbe meglio evitare e privilegiare un altro tipo di taglio.

Questo tipo di taglio potrebbe essere personalizzato a seconda della forma del viso, delle esigenze e dell’obiettivo che la cliente desidera raggiungere, ecco perché ogni hairstylist, in quanto professionista del settore, potrebbe consigliare o meno la frangetta laterale.

La frangia laterale, quindi, sta bene a tutte. Si adatta a un viso più tondo, in quanto lo rende più fino, ad un viso più allungato, lo esalta in tutta la sua bellezza, e ad un viso squadrato, andandolo ad ammorbidire.

La frangia laterale può essere di tantissime lunghezze diverse, l’obiettivo però è unico: ottenere una chioma più voluminosa e movimentata. Un extra che può arricchire un taglio di capelli già fatto, come un semplice scalato, oppure un long bob di tendenza per l’autunno inverno.

Come detto inizialmente, la frangia laterale è abbastanza impegnativa. Fino a qualche anno fa il risultato finale richiedeva una frangia piatta e super liscia, in quanto i capelli effetto spaghetto erano una delle tendenze più in voga tra le teenager e donne di tutte le età.

Oggi le tendenze dicono ben altro: per esaltare i lineamenti del proprio viso o per renderlo più fine e sottile, è importante asciugare la frangia laterale in un modo ben specifico.

Avrai bisogno di un phon, una spazzola rotonda e un po’ di manualità. Arrotola la ciocca sulla spazzola e indirizza il getto d’aria dall’alto verso il basso, procedi in questo modo fino a quando la frangia laterale non risulterà ben asciutta.