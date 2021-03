A tutti i fan di Francesco Totti: ci sono interessantissime novità in arrivo per voi. Dopo Mi chiamo Francesco Totti, il film disponibile su Amazon Prime Video che racconta la storia e la carriera del calciatore romano, è in arrivo, il prossimo 19 marzo, Speravo De Morì Prima. La miniserie, targata Sky e disponibile anche su Now Tv, sarà composta da sei episodi e racconterà la storia dell’ex capitano della Roma.

Pietro Castellitto interpreta Francesco Totti

Speravo De Morì Prima è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Inoltre, è diretta da Luca Ribuoli. Ad interpretare Francesco Totti sarà invece Pietro Castellitto, astro nascente del cinema italiano, figlio dell’attore e regista Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini.

La miniserie firmata Sky si concentra sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti con la sua squadra del cuore, la Roma. Attraverso i sei episodi ripercorreremo così l’ultimo periodo con la squadra, tra momenti difficili e vita privata. Ad arricchire il tutto, saranno presenti anche contenuti inediti e immagini d’archivio tratte dai momenti più significativi della carriera dell’attaccante.

Il cast della miniserie

Nel cast della nuova miniserie su Francesco Totti ci saranno anche: Greta Scarano, che interpreterà Ilary Blasi, Gabriel Montesi, nella parte di Antonio Cassano e Marco Rossetti che interpreterà Daniele De Rossi. Ma non solo. Ci sarà infatti anche Gianmarco Tognazzi nel ruolo di Luciano Spalletti, storico allenatore della Roma, e Giorgio Colangeli nel ruolo del padre di Totti.

Tra gennaio e febbraio scorso è stata pubblicata la prima clip ufficiale, che vede Francesco Totti dialogare con Pietro Castellitto. A breve distanza è stato poi pubblicato anche il trailer ufficiale. “Il pallone mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto incontrare persone magnifiche. Grandi campioni e gente comune”. Così inizia il trailer, con la voce del grande attaccante della Roma in sottofondo.

Come detto, la miniserie ripercorrerà la carriera dell’attaccante, focalizzandosi in particolare sugli ultimi due anni alla Roma. Infatti, rivivremo gli ultimi 18 mesi di Totti alla Roma, dal ritorno sulla panchina della squadra di Luciano Spalletti al commovente addio al pallone da parte del grande campione italiano.