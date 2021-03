Il vestito cut-out di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi è da favola

Non c’è pandemia che tenga. Anche quest’anno è iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per la prima volta, con la conduzione di Ilary Blasi, che ha preso il posto della storica padrona di casa, Alessia Marcuzzi. Ad affiancarla quest’anno ci saranno anche Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Mentre, come inviato dall’Honduras, c’è l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Il debutto della conduttrice, che si è detta felice ed emozionata per questa nuova opportunità professionale, è stato suggellato da un look da favola, che ha immediatamente attirato lo sguardo degli spettatori.

L’abito di Ilary Blasi: ecco di chi è

Ilary Blasi ha calcato la scena dello studio televisivo avvolta da un lungo abito a sirena, nero, in velluto ed elegantissimo, con tanto di cut out in vita. L’abito che segue sinuoso le forme del corpo è caratterizzato da maniche lunghe, spalline imbottite e corpetto a collo colto, quasi a dolcevita. Ma chi è lo stilista dietro questo abito da favola? Si tratta di Lia Stublla, stilista albanese, originaria del Kosovo, molto amata anche dalle sorelle Rodríguez.

Look Ilary Blasi: gli accessori sono da favola!

Non potevano ovviamente mancare gli accessori, appariscenti e elegantissimi, come l’abito di Lia Stublla richiede. I tacchi a spillo color rosso fragola sono firmati nientemeno che Casadei, mentre i scintillanti e maxi orecchini tempestati di cristalli sono opera del brand Bozart Bijoux.

Il perfetto hair look per debuttare all’Isola dei Famosi

Non capita spesso di vedere Ilary Blasi con i capelli raccolti ed è un vero peccato. Lo chignon basso e portato con riga laterale dona moltissimo ai lineamenti regolari e simmetrici della conduttrice. Insomma, a quanto pare, anche questa volta Ilary Blasi non ha deluso le aspettative del pubblico, con quel mix di eleganza ed esuberanza, che la rendono così amata.