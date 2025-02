Fragranze unisex: i profumi genderless che stanno conquistando il mercato

Quali sono le fragranze unisex da provare nel 2025? Ecco i profumi di nicchia più in voga per uomini e donne!

Un look non si può definire completo fino al momento dell’applicazione del profumo. Incredibile come un accessorio come questo possa dare quel tocco di stile in più non solo all’outfit, ma allo stile della persona. Una vera e propria esperienza sensoriale a cui sembra quasi difficile rinunciare. Quali sono le fragranze unisex che vorrai provare nel 2025?

Fragranze unisex da provare nel 2025, i più gettonati

Il profumo è un accessorio che sia le donne che gli uomini amano indossare in tantissime occasioni diverse. Per questo 2025 sono tanti i profumi unisex di tendenza da provare, eccone 5 da mettere nel carrello il prima possibile!

Ck One Essence di Calvin Klein

Ck One Essence è una reinterpretazione del famosissimo profumo Ck One, profumo consigliato per lui da acquistare su Notino; è un must di stagione e uomini e donne non possono fare a meno di amarlo.

Una fragranza dalle note agrumate e dal fondo legnoso, dona eleganza e classe al look e permette di rendere unico ogni dettaglio. La composizione è vegana e la confezione è eco friendly!

Intense Oud di Gucci

Per un look lussuoso e di classe ispirato alla moda del quiet luxury è doveroso indossare una fragranza unisex come questa. Stiamo parlando dell’Intense Oud di Gucci dall’intenso profumo orientale e dal gusto raffinato.

Quando metterlo sulla pelle? Durante le serate importanti, un appuntamento formale di lavoro o nei mesi più freddi!

Absolus Allegoria Santal Royal di Guerlain

Note speziate e fiorite sono protagoniste di questo profumo unisex di tendenza per il 2025, il profumo firmato Guerlain Paris è la fragranza unisex che tutti vorranno avere nel beauty case.

Les Infusions Iris di Prada

Un aroma tenero ed elegante consigliato sia per gli uomini che per le donne, è perfetto da indossare nei mesi più caldi ed è l’ideale per chi è alla ricerca di una fragranza floreale che celebra la natura dal tocco legnoso.

Ombré Leather di Tom Ford

Un profumo floreale e di cuoio dalla consistenza fragrante legnosa, la sua composizione è adatta sia alle donne che agli uomini ed è uno dei prodotti più in voga per questo 2025.

Gli accordi speziati del cardamomo renderanno il profumo unico sin dall’inizio, le noti floreali del gelsomino che andranno a fondersi con le note del cuoio nero renderanno il tutto più caratteristico.