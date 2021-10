La tendenza che copiamo direttamente da Queen Elizabeth

La regina Elisabetta II lancia uno dei trend moda più interessanti dell’Autunno-Inverno 2021/2022: il foulard in seta, da abbinare a look femminili e adatti a giovani e donne più mature!

Elisabetta II ama il foulard, rigorosamente di seta

Accanto ai suoi adorati Corgi, la sovrana del Regno Unito ha sempre sfoggiato dei foulard di seta, insieme a trench perfetti per affrontare il clima di campagna. Sarà per questo che designer del calibro di Max Mara, Versace, Gucci, Dior e Louis Vuitton hanno presentato diversi modelli di foulard alle ultime sfilate Autunno-Inverno. Il look della regina sfoggiato in occasione dell’inaugurazione della stagione di piantagione di alberi al Balmoral Cottage non fa che confermare che dobbiamo ispirarci a lei per una stagione fredda all’insegna della moda e della raffinatezza signorile.

I foulard in seta low cost più belli

Ma quali sono i modelli più gettonati tra i tanti foulard in seta proposti in commercio? E come abbinarli alla perfezione a un look che non risulti troppo serioso? Ecco 3 scelte in linea con le ultime tendenze del mondo fashion e, soprattutto, da prezzo abbordabile.

Sciarpa in seta di gelso

Una sciarpa in seta leggerissima e dai colori chiari e dal sottotono caldo, perfetta da usare come stola a una cerimonia oppure per proteggere la piega dei capelli di fronte al forte vento. Il suo prezzo è di circa 20 euro e la trovate a questo link su Amazon.

Foto Amazon

Foulard in seta con stampe dorate Versace

Donatella Versace è la regina della stampa foulard e, di conseguenza, dei foulard stessi. Al prezzo di circa 75 euro e a questo link di Zalando, trovate un foulard a fondo nero con disegni sul tono dell’oro da abbinare ad outfit da giorno o anche da sera. Elegante ma con personalità. E una versione in bianco, oro e blu elettrico, uno dei colori moda di tendenza della stagione Autunno-Inverno!

Foto Zalando

Sciarpa foulard in seta Dolce & Gabbana

A questa pagina di Yoox e al prezzo di circa 80 euro trovate invece un foulard in seta firmato Dolce&Gabbana sui toni dell’azzurro, dell’arancio, del verde e del nero. Se vi piacciono i motivi rustici e gli abbinamenti cromatici complementari, questo foulard fa al caso vostro!