Fai attenzione a ciò che congeli, non tutti i formaggi possono essere messi nel freezer

Congelare i prodotti ti permette di farli durare più a lungo e di tirarli fuori nel momento del bisogno. Così come si possono congelare piatti pronti, quindi pietanze già cotte, verdure sbollentate e frutta fresca, è possibile congelare anche i formaggi.

Probabilmente non ne eri a conoscenza e fino ad ora gli alimenti rovinati li hai buttati via andando incontro ad uno spreco alimentare, eppure basta davvero poco per conservare i prodotti in maniera più duratura e soprattutto tirarli fuori nelle occasioni giuste.

Quali sono, però, i formaggi che si possono congelare? Porta attenzione a questo dettaglio perché non tutto ciò che passa per il frigorifero può essere riposto nel freezer. Ecco, quindi, i consigli da seguire se la tua intenzione è quella di congelare dei formaggi in scadenza!

Formaggi, quali si possono congelare? Cosa sapere a riguardo

Se stai notando che alcuni dei formaggi in frigorifero stanno iniziando a rovinarsi, potresti provare a congelarli e posticipare la loro data di scadenza. Quali sono i formaggi che si possono congelare? Scopriamolo insieme!

Partiamo dal presupposto che no, non tutti i formaggi si possono congelare. I formaggi a pasta molle o fresca, come ad esempio la mozzarella, le creme di formaggio, il brie e così via, non possono essere assolutamente congelati.

Possono essere riposti nel freezer, invece, tutti quei formaggi a pasta dura o semi-dura. Quali sono? Il parmigiano, il pecorino, il cheddar e tanti altri ancora.

Evita di congelare, quindi, i formaggi freschi o a pasta molla perché possono subire dei cambiamenti non di poco conto.

Ora che hai capito quali sono i formaggi che si possono congelare, è importante soffermarsi sul come fare. Innanzitutto taglia il formaggio in porzioni piccole, nel caso di parmigiano e pecorino puoi sempre grattugiare il tutto.

Quindi prendi una pellicola per alimenti e posiziona al suo interno il formaggio tagliato. Chiudi bene cercando di far fuoriuscire tutta l’aria dal sacchetto. Per preservare la qualità del prodotto è importante che il freezer sia ad una temperatura di circa -18 gradi.

Una volta congelato puoi tirarlo fuori ogni volta che ne avrai bisogno. Come procedere con lo scongelamento? Sposta il sacchetto in frigorifero almeno 1 giorno prima del suo utilizzo, quindi consumalo nel giro di 3 – 4 giorni. Per tale motivo ti consigliamo di congelare il formaggio dividendolo in porzioni.

Puoi usarlo per un antipasto sfizioso, per condire le portate o per preparare delle deliziose palline di formaggio!

Con questi suggerimenti non butterai più via il formaggio e lo avrai sempre a disposizione nel freezer!