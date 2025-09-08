Forbidden Fruit, tutte le anticipazioni imperdibili fino al 12 settembre

Forbidden Fruit e le anticipazioni del resto della settimana fino a venerdì 12 settembre, ne vedremo delle belle. Ma lo faremo ad un orario diverso dal momento che Mediaset ha disposto per uno spostamento della fiction turca all’interno del palinsesto corrente. L’orario al quale fare riferimento vede Forbidden Fruit inserito alle ore 14:10 ogni giorno dal lunedì al venerdì e poi la domenica alle ore 14:30, sempre su Canale 5.

La visione di Forbidden Fruit è fruibile però anche su Mediaset Infinity, per potere fare si che tutto quanto possa essere goduto pure su smartphone o tablet in bagno od in giardino, senza per forza di cose dovere fare ricorso ad un televisore. Non ci sarà spazio per la produzione del Bosforo per quanto riguarda la giornata del sabato, con “Verissimo” di Silvia Toffanin che sarà anticipato ogni volta almeno inizialmente da LaForza di una donna.

Forbidden Fruit anticipazioni, succede di tutto

Dopo aver visto Zerrin che ancora una volta si mette di traverso fra Alihan e Zeynep, interviene lo stesso Alihan, che sposta l’azienda in una più tranquilla residenza di campagna. E dice alla sua amata che quella lì, nelle sue intenzioni, dovrà essere anche la dimora loro e dei loro tre amati cani. E Forbidden Fruit è una opera basata non solo sull’amore ma anche sulla vendetta: vendetta è proprio ciò che Ender intende mettere in atto nei confronti di Yildiz. Lo fa mandandole le sue fotografie mentre Halit dorme.

Questo porta la stessa Yildiz ad inveire contro suo marito da Ender per poi perdere i sensi e risvegliarsi in ospedale. Qui viene fuori la notizia che è incinta. O almeno questo è ciò che i dottori pensano, perché in realtà, tramite l’escamotage del flashback, si viene a sapere che le analisi non appartengono a Yildiz bensì ad una sconosciuta. Lei ha corrotto una segretaria per fare si che si pensasse che fosse in dolce attesa. Sembra tutto un piano per impedire il suo divorzio.

Tutte le vicende della settimana

Lunedì 8 settembre: dopo avere assistito a tutto questo, nella giornata di domenica, la puntata di lunedì di Forbidden Fruit vede le anticipazioni soffermarsi su questa gravidanza, e non potrebbe essere altrimenti. Erim non la prende bene perché avrebbe voluto che Halito ed Ender si rifidanzassero. Hira è a rischio licenziamento per volontà di Alihan e la stessa Yildiz dice a sua sorella di essere incinta, ma Zeynep non le crede. Frattanto quest’ultima è vista da Hira come il motivo del suo licenziamento e deve fronteggiare la malcapitata. Ed Ender, Zehra, Lila e Zerrin pensano a come sbarazzars di Yildiz e Zeynep.

Martedì 9 settembre: le anticipazioni di Forbidden Fruit vedono Alihan scoprire la tresca fra Emir e Lila. E proprio per questo motivo Emir perde il lavoro, venendo licenziato in tronco. Per Lila invece c’è il divieto assoluto di vederlo. Lei allora invoca l’aiuto di Zeynep, la quale a sua volta si imbatte in Nuran, la mamma di Hira. E pure questa se la prende con Zeynep pensando che sia stata lei a fare licenziare Hira. Inoltre c’è pure il fuoco incrociato di Zerrin. E sempre Hura fa cacciare Zeynep. Intanto Ender cerca di interrompere la gravidanza di Yildiz.

Mercoledì 10 settembre: Ender si finge preda di un malore e dice a Caner di portarla in ospedale, ma il suo vero scopo è rubare la cartella clinica di Yildiz, così scoprirà l’inganno per spifferare tutto a Halit. E sotto casa sua, Zeynep si ritrova con un insulto scritto su un muro e con tutti i suoi vasi di fiori distrutti. Ciò desterà la forte preoccupazione anche di Alihan.

C’è davvero una gravidanza in corso

Ed ora c’è un colpo di scena: Halit, informato della farsa, costringe Yildiz a sottoporsi ad un esame del sangue per avere una prova veritiera del fatto che quest’ultima sia incinta. Tutti quanti si aspettano un esito negativo, ed invece il test ematico rivela che Yildiz è veramente in dolce attesa. E Yildiz è la prima a restare sorpresa.

Giovedì 11 settembre: Alihan è andato ad Ankara ma Zeynep e Hakan aspettano il suo ritorno. A loro l’uomo racconterà che è stato rapito da Hira. Intanto Yildiz chiede a Halit di non vedere più Ender ma lui la licenzia, mentre Emir va a lavorare proprio per Halit. Ed Ender chiede una buona parola per Caner ad Alihan. Ed Ender vuole vendetta contro Halit, cercando un sostegno in Kemal. Halit viene a sapere da Yildiz che vorrebbe avere una femmina, il desiderio dell’uomo è invece quello di avere un maschietto. Segue un diverbio tra Yildiz ed Ender.

Venerdì 12 settembre: Halit parla a Zeynep ed Alihan ha invece non pochi problemi. Zeynep riceve un invito da Irem ad Istanbul per andare ad un suo concerto, e qui si scopre un certo legame con Hakan, con sorpresa di entrambi. Emir e Lila si incontrano in ufficio, checché Alihan ne dica pesta e corna di ciò. E Zehra intende disintossicarsi per davvero seguendo i consigli di Kemal. Anche tra loro due emerge del tenero, mentre Ender ha tutta l’intenzione di far saltare le nozze tra Yildiz e Halit.