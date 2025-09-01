Anticipazioni Forbidden Fruit: altro che Halit, chi è il nuovo amore di Ender

Forbidden Fruit è tra le serie tv turche che stanno andando in onda in questo periodo e che stanno riscuotendo un successo davvero impressionante. Basato sulle avventure di due sorelle tanto diverse tra di loro e con aspirazioni di vita perlopiù differenti, lo sceneggiato ha saputo mettere tutti d’accordo dal primo minuto, diventando ad oggi uno dei più seguiti di sempre.

Giorno dopo giorno, in effetti, Forbidden Fruit è in grado di regalare ai suoi spettatori delle puntate clamorose, soprattutto ricche di colpi di scena. Insomma, la trama della serie non è mai noiosa e si impegna sempre di più ad impressionare il suo pubblico. Non è affatto un caso, infatti, se le puntate che andranno in onda tra qualche settimana saranno davvero imperdibili.

Gli episodi che verranno trasmessi tra qualche giorno su canale 5, secondo alcuni spoiler, hanno come unica protagonista Ender. Dopo aver firmato il divorzio da Halit, la donna non si è mai rassegnata di averlo perso e, in un modo o in un altro, ha sempre cercato di riappacificarsi con lui e di vendicarsi di Yildiz. Adesso, però, sembrerebbe che le cose stiano per cambiare. Nelle prossime puntate, infatti, pare che la donna avrà un nuovo amore: di chi si tratta.

Chi è il nuovo amore di Ender che non ha nulla a che fare con Halit: spoiler Forbidden Fruit

Nelle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda su canale 5 dal 1 al 5 settembre, si assisterà ad un clamoroso colpo di scena tra Halit ed Ender. La donna, da sempre desiderosa di vendicarsi di Yildiz, metterà (ancora una volta) in atto un piano davvero strategico per conquistare l’attenzione del suo ex marito su di sé.

Consapevole del forte momento di crisi che l’Argun sta vivendo insieme alla sua giovanissima moglie, Ender sarà pronta ad attaccare e a sfoderare le armi da subdola conquistatrice. In particolare, per fare in modo che Halit mostri il suo, forse mai spento, interesse verso di lei, farà finta di stare frequentando Bulent, un suo ex corteggiatore.

La cattiveria della donna, però, non finirà assolutamente qui. Anzi, spingerà il suo ex marito ad offrire ad Yildiz una grossa somma di denaro per vedere la sua reazione. Lei, infatti, è convinta che la ragazza li accetterà per scappare via da lui e da tutti. Invece, non andrà affatto così. Kemal, infatti, avviserà la sorella di Zeynep quanto architettato da Ender e, quando Halit le offrirà i soldi, li rifiuterà e gli dirà di volere, in realtà, da lui solo affetto.