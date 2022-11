È decisamente tra i cosmetici più utilizzati: il fondotinta, soprattutto in inverno, è senza dubbio un prodotto a cui ogni donna non rinuncia. Serve per preparare la base del trucco del nostro viso, oppure per correggere le eventuali imperfezioni cutanee, o magari semplicemente per dare un colorito più vivo al proprio volto nel grigiore della stagione fredda.

Però, molto spesso applicando il fondotinta si commettono alcuni errori che invece di coprire imperfezioni e rendere la vostra pelle liscia e perfetta, esalta i difetti e appare troppo evidente il suo uso, tipo maschera coprente. Il fondotinta deve esserci ma deve non apparire. Inoltre, è importante stare attenti a non scegliere il colore sbagliato, il sottotono errato o un prodotto in disaccordo con il proprio tipo di pelle.

Applicare il fondotinta senza errori

Fondotinta: errori da evitare assolutamente – Foto Pinterest/ southernliving.com

Erroneamente si pensa che la prima cosa che occorre fare è imparare a mettere bene il fondotinta. In realtà, prima di questo, è essenziale capire che tipo di pelle si ha e poi scegliere il prodotto giusto, sia come colore che come tipologia, quindi un fondotinta che sia adatto a una pelle secca piuttosto che una pelle grassa.

Altro passaggio fondamentale è quello della preparazione della propria pelle, che deve essere pulita, idratata a fondo e senza la presenza di aree secche o simili. E per farlo, è bene porre estrema attenzione allo skincare.

Arrivato il momento dell’applicazione è importante seguire determinati passaggi. Lo strato deve essere leggero quindi è bene tirarlo il più possibile per evitare l’effetto maschera super coprente. Se si usa la spugnetta, fare molta attenzione perchè rischia di rilasciare troppo prodotto, specialmente con quelli fluidi, e in questo modo si rischia di creare delle macchie. Arrivate al contorno occhi è meglio picchiettare con le dita e non sottovalutate le pieghe da naso e mento.

Un’altro errore che si tende a fare è quello di dimenticare che il fondotinta è pensato per il viso, ma questo è collegato al collo o alle orecchie ed è visivamente brutto quando si nota un notevole stacco di colore. Quindi è bene sfumare con attenzione il prodotto per ottenere un effetto completo e uniforme.