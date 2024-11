Prepara la focaccia ligure e non potrai più farne a meno: scopri la ricetta

La focaccia ligure la prepari con pochi ingredienti: ecco la ricetta step by step per un impasto soffice e alto!

La focaccia ligure è una delle ricette più buone e semplici da preparare per tutta la famiglia. Ideale al posto della classica pizza rotonda da preparare il sabato sera, la focaccia ligure può diventare il tuo pranzo al sacco in ufficio oppure la tua merenda al rientro a casa.

La focaccia genovese, conosciuta anche con il termine di fugassa, è uno dei piatti tipici più amati della regione. Preparare l’impasto è molto semplice: per ottenere una focaccia alta, soffice e morbida sarà fondamentale preparare la salamoia.

Come preparare una buonissima focaccia ligure: ricetta per tutti

La focaccia può essere gustata come snack oppure farcita con affettati, formaggi e altri ingredienti a piacere. Come preparare la focaccia ligure a casa? Per un impasto soffice e alto, ecco la ricetta perfetta per te!

Ingredienti per la focaccia ligure

250 gr di farina manitoba

250 gr di farina 0

4 gr di lievito di birra fresco

380 ml di acqua

15 gr di sale

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Ingredienti per la salamoia

100 ml di acqua

2 cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di sale

Procedimento