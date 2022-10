Fiori e piante da regalare per la nascita di un bambino

L’arrivo di un bambino è una cosa bellissima. Per l’occasione sono graditi dei regali nascita, che possono essere degli oggetti ma soprattutto si possono regalare fiori e piante che rallegrino l’ambiente.

Ma quali sono quelle ideali per festeggiare il neonato e i suoi genitori? Si può optare per le scelte tradizionali come gigli e rose bianche di cui sono piene le stanze dei reparti di maternità, fino a quelle più originali come le piante, in caso in cui i genitori abbiano un bel giardino.

Fiori e piante sono un regalo della natura che spesso accompagnano i momenti più importanti della vita perché scelti apposta per festeggiarli. Grazie alle loro forme, colori e profumi riescono infatti ad esprimere sentimenti ed emozioni che si vogliono esprimere a coloro a cui vengono regalati: ecco perché è bene accompagnarli con bigliettini o pergamene di auguri su cui scrivere delle belle frasi per la nascita, toccanti ed emozionanti, come poesie o aforismi.

I fiori più adatti

I fiori per la nascita di un bambino sono tra i regali più apprezzati dalle neo-mamme. Ecco quali sono le piante e i mazzi floreali più classici o originali tra cui scegliere:

Giglio bianco : per il suo portamento e il suo colore , il classico giglio bianco significa purezza e candore, e come regalo per la nascita di un bambino rappresenta quindi un’ ottima scelta

: è legata a aulici, e il suo simboleggia l’ che lega una al proprio Orchidea : è una pianta sempre gradita, e per la nascita si possono scegliere quelle sui toni del rosa per le femmine , dell’ azzurro per il maschio , o bianca per simboleggiare la purezza dell’evento

Ma non solo. Tante le opzioni di fiori per la nascita tra cui poter scegliere in base al significato.

In alternativa ai fiori è possibile scegliere di regalare una pianta in vaso che possa durare nel tempo e diventare un ricordo duraturo. Si può optare anche per un alberello che possa crescere come il nuovo nato. Una pianta da collocare nel giardino di casa o in un grande vaso sul balcone. Le varietà da scegliere possono essere tante, ma le più indicate sono:

Quercia : se i genitori del nuovo nato posseggono un giardino di grandi dimensioni si può scegliere una quercia, un albero che simboleggia la forza primordiale , l’abilità di sopravvivere e per questo raffigurata come “ l’albero della vita “

: se i del nuovo nato posseggono un di si può scegliere una quercia, un albero che la , l’abilità di sopravvivere e per questo raffigurata come “ “ Melograno: se i genitori non posseggono un giardino ma una terrazza che riesca ad ospitare un vaso di grandi dimensioni si può scegliere una pianta di melograno, che ha uno sviluppo contenuto e i cui frutti simboleggiano prosperità e ricchezza

Consigli utili per la scelta

Fiori e piante per la nascita possono essere portati in ospedale o a casa, recapitati di persona o consegnati dal fiorista, ma quando si tratta di regalarli per la nascita di un bambino è essenziale pensare anche alla praticità.

E’ consigliabile regalare le essenze quando la neo-mamma sarà già a casa, sia per evitarle il trasporto alla dimissione dell’ospedale, ma anche perchè in molti ospedali non è consentito tenere piante e fiori in camera. Ma se volete comunque portarli in ospedale, evitate fiori troppo profumati optando per piante verdi e inodore.

Sarebbe anche meglio evitare di scegliere tipologie che necessitano di particolari cure e manutenzione, onde evitare che la neo-mamma abbia altre cose a cui dover star dietro in un periodo così particolare della sua vita.