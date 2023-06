Film bellissimi e poco conosciuti da guardare su Netflix

Film belli, romantici, d’azione e chi più ne ha più ne metta: all’interno del catalogo Netflix esistono alcuni film poco conosciuti che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Son tutti film di cui si parla poco, sui social son poco citati e tra amici e parenti non vengono consigliati. Eppure questi film hanno una storia importante e coinvolgente, dal primo all’ultimo, nonostante siano di generi differenti.

Se vuoi trascorrere un pomeriggio sul divano tra Netflix e pop corn, in compagnia del proprio partner o delle proprie amiche, scegli uno tra i film bellissimi e poco conosciuti da guardare in tv o direttamente dal computer portatile.

6 film da vedere su Netflix che forse non conosci

Non sai cosa vedere su Netflix perché i titoli più consigliati li hai già divorati? Ecco 6 film da vedere che molto probabilmente non avrai mai sentito nominare. Son storie molto belle, toccanti e alcune anche molto divertenti.

Dal genere drammatico alla commedia, son vicende una diversa dall’altra che lasciano il segno. Famiglia, amicizia, amore, malattie sono solo alcuni dei temi trattati in questi film poco conosciuti da vedere su Netflix. Sicuramente troverai più di un titolo che ti incuriosirà e non potrai fare a meno di non vederlo.

Di seguito potrai leggere i titoli e una descrizione del film in questione.

A Sun

Prodotto in Taiwain, è un film dal genere drammatico e ha una durata di circa 2 ore. A Sun racconta la storia di una famiglia di quattro persone che viene stravolta da una brutta vicenda: il figlio minore viene rinchiuso in un centro di detenzione minorile. Il figlio più grande, invece, prenderà una decisione devastante.

Tutto o niente

Una commedia americana distribuita da Netflix nel 2017: Tutto o niente racconta le vicende di Eddie, un grande giocatore d’azzardo interpretato da Jake Johnson. Il protagonista cerca di uscire da questa dipendenza con non poche difficoltà. Un criminale si presenta a casa sua chiedendogli un enorme favore poco prima di essere portato in carcere: se accetterà, una volta uscito dalla prigione, lo ricompenserà con 10 mila dollari. Eddie accetta, peccato che ne combina una delle sue a causa della dipendenza da gioco…

Tramps

Un film del 2016 che oscilla tra un genere sentimentale e una commedia. Il protagonista è Danny, un aspirante cuoco, che un giorno decide di aiutare il fratello con un lavoro di cui sa poco e nulla. Il suo compito è quello di prendere una valigia, scambiarla e tornare alla sua vita di sempre. Danny, però, commette un errore e prende la valigetta sbagliata. Insieme ad Ellie si mette alla ricerca della borsa giusta girovagando per tutta New York.

Paddleton

Tornando al genere drammatico, ti proponiamo Paddleton. Un film americano uscito nel 2019, è ancora disponibile su Netflix perché racconta una storia coinvolgente ed emozionante. Michael, uno dei protagonisti, scopre di avere un cancro in fase terminale, così chiede al suo amico e vicino di casa Andy di aiutarlo a effettuare l’eutanasia assistita domestica.

7 Años

Un film spagnolo molto sottovalutato nonostante sia uno dei film più belli da vedere. 7 Años racconta la storia di quattro soci in affari che si ritrovano a dover decidere chi mandare in prigione per ben 7 anni per poter mettere in salvo la società a seguito di un’accusa di frode fiscale.

Calibre

Passando al genere thriller impossibile non vedere almeno una volta Calibre, un film inglese distribuito da Netflix. I due protagonisti, Marcus e Vaughn, trascorrono il weekend nelle Highlands scozzesi per una battuta di caccia, ma il loro fine settimana si trasforma in un incubo: per errore, Marcus colpisce un bambino e i due, dopo aver ucciso anche il padre, decidono di insabbiare il crimine.

