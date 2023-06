LGBTQ+: le migliori serie tv da vedere assolutamente

Giugno è un mese molto importante perché è dedicato alla comunità LGBTQ+. Non possiamo quindi non celebrare il Pride Month anche con le migliori serie tv da guardare direttamente da casa che affrontano il tema in maniera delicata dove talvolta predominano anche la comicità e il sarcasmo.

Per l’occasione abbiamo scelto quindi alcune delle migliori serie tv da non perdere dedicate al tema. Da Sex Education a Heartstopper, ecco i titoli da vedere assolutamente su Netflix e Prime Video, da soli o in compagnia…

Scopriamoli insieme!

LGBTQ+, serie tv più belle

Son tante le serie tv sul tema uscite negli ultimi anni, abbiamo selezionato per voi quelle più belle da vedere in streaming.

Sono serie tv che affrontano il tema in maniera differente, chi in veste comica chi, invece, ha optato per una storia più drammatica e romantica. Non perdetene neanche una, son tutte molto belle da vedere!

Pose

Ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals, la serie tv racconta le vicende della comunità transgender non bianca degli anni Ottanta. Una commedia con un tocco di melodramma e musical, una serie tv sul tema da non perdere assolutamente!

Sex Education

Se volete concedervi un viaggio tra sesso e sentimenti, impossibile perdere la serie Netflix Sex Education, pronta a farvi vivere un percorso denso di emozioni e scoperte tra i meandri del cuore…

Heartstopper

In vetta alla nostra selezione delle migliori serie televisive a tema LGBTQ+ da non perdere c’è Heartstopper. Si tratta di un titolo che racconta la storia di due amici adolescenti, Charlie e Nick, che scoprono qualcosa di più sul loro rapporto dietro i banchi del liceo…

Euphoria

Il tema principale di questa seria tv è l’adolescenza, quindi tutto ciò che un ragazzo del liceo si trova ad affrontare durante quegli anni: traumi del passato e del presente, amicizie nuove, amori che vanno e vengono e tanto altro ancora. Racconta le vicende di una ragazza di 16 anni, tossicodipendente, che si innamora di una sua amica transessuale Jules.

Modern family

Un successo che ha conquistato il pubblico a livello internazionale, Modern Family affronta temi delicati, come l’adozione da parte di coppie omogenitoriali, nel suo stile comico e mockumentary. Una serie tv che ha trovato il successo in tutte le sue 11 stagioni, facendo divertire e allo stesso tempo riflettere il pubblico da casa.

Skam Italia

La seconda stagione di Skam Italia è concentrata su Martino, un ragazzo gay che si innamora di Niccolò. Il ragazzo vive la sua storia d’amore con alti e bassi che lo mettono spesso alla prova.

Film sul tema da vedere da casa

Oltre alle serie tv non mancano i film che affrontano il tema sia in maniera secondaria sia come punto principale del racconto. Di seguito trovate un elenco dei film a tema LGBTQ+ da vedere sempre nei migliori streaming di oggi, da Netflix a Now Tv.

Moonlight

Boy Erased

Carol

Nata per te

Chiamami col tuo nome

La terra di dio

Tuo, Simon

La vita di Adele

Weekend

Pride

The Danish Girl

Vi consigliamo di guardarli tutti perché ogni film che abbiamo citato nell’elenco qui sopra regala un’emozione unica!