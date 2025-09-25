Tre film per tutti gusti da vedere su Netflix con il tuo lui nel weekend

Scoprite i tre film da vedere durante il wekeend in compagnia del vostro ragazzo o anche tra amiche, sono titoli che narrano storie divertenti ma che fanno anche riflettere.

Anche se andare al cinema resta uno dei piaceri della vita a cui non si deve mai rinunciare per nessuna ragione al mondo potreste voler trascorrere un weekend in casa insieme alla vostra metà e allora la scelta di un film da far partire sulla piattaforma Netflix può essere un’idea da valutare. Tra nuove uscite, commedie, film di avventura e romantici non c’è che l’imbarazzo della scelta e noi abbiamo selezionato tre film da vedere in questo periodo.

I generi sono i più vari, proprio perché puntiamo a soddisfare i gusti di tutte voi care lettrici ma anche delle vostre dolci metà, perché deve essere un piacere per entrambi stare davanti allo schermo a seguire una storia. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono i tre titoli da segnare sul taccuino e da programmare per una visione in compagnia del proprio fidanzato o marito

I film da vedere con il proprio ragazzo su Netflix

Anche voi avrete sicuramente notato che ci sono sempre tante novità che escono su Netflix ogni mese e stare dietro ai titoli dei film nuovi che meritano una visione non è sempre semplice. Per questo abbiamo selezionato tra le ultime uscite tre pellicole interessanti che potete vedere con il vostro ragazzo durante un weekend a casa.

In questa piccola lista non troverete solo film romantici ma anche commedie con risvolti drammatici e storie che possono piacere un po’ a tutti. Cominciamo la nostra carrellata, mentre se vi piacciono le ambientazioni storiche non vi perdete la lista dei film ambientati nell’800 che vale la pena guardare.

La vita da grandi

Iniziamo con un titolo che vede il debutto alla regia dell’attrice Greta Scarano e che vede come protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci, nel cast anche Adriano Pantaleo, Christian Ginepro, Paolo Hendel, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio, Malika Ayane e Mara Maionchi.

È una commedia con punte di drama tratta da una storia vera e dal libro scritto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon “Mia sorella mi rompe le balle“, racconta l’avventura di una sorella che vuole aiutare il fratello autistico a coronare il suo sogno di fare il cantante. La Vita da Grandi ha vinto due Nastri d’Argento (migliore attore in commedia e miglior regista esordiente).

L’Amore, in Teoria

Ci sono tanti titoli di film romantici più belli da vedere su Netflix ma uno recente è L’Amore, in Teoria, il nuovo film di Luca Lucini (regista di 3 metri sopra il cielo) con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e con Francesco Salvi.

La commedia narra la storia di Leone che non sa scegliere chi amare, diviso da un sentimento che lo lega a due ragazze completamente diverse tra di loro. Un film leggero ma non banale. Nella colonna sonora anche il brano di Tananai dal titolo Alibi.

Ogni maledetto fantacalcio

Infine il film Ogni Maledetto Fantacalcio è perfetto se la vostra dolce metà è un patito di sport e segue le notizie di calcio in tempo reale e magari ha pure una Lega Fantacalcio, oppure solo se volete trascorrere poco più di un’ora di evasione.

La regia è di Alessio Maria Federici, nel cast: Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Enrico Borello, Francesco Russo, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti.