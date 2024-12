Film anni ‘80 da rivedere durante le feste di Natale per rivivere nostalgia e magia

Da sempre, le festività natalizie sono il momento giusto per poter riscoprire quelle pellicole cinematografiche che hanno segnato la nostra infanzia. Emozioni e ricordi che vengono risvegliati, semplicemente ascoltando una colonna sonora, guardando delle scene o sentendo una battuta. Quale occasione migliore, se non il Natale stesso, per immergersi nuovamente nella magia dei film anni ‘80?

Questo decennio ci ha regalato film indimenticabili, carichi di spirito natalizio e quella sensazione di calore che unisce intere generazioni. Scopriamo insieme alcuni film cult anni ’80 da rivedere sotto l’albero, durante le feste di Natale, per rivivere nostalgia e magia.

I migliori film di Natale anni ’80: i classici più belli da rivivere durante le feste

Per quanto riguarda il cinema natalizio, gli anni ’80 sono un decennio d’oro che è stato in grado di regalare pellicole che, ancora oggi, fanno parte della nostra tradizione. Sono storie che scaldano il cuore, veri e propri cult che possono essere rivisti ogni anno con tutta la famiglia e che sono caratterizzati da atmosfere magiche. Ecco alcuni dei titoli dei film di Natale anni ’80, che hanno segnato una generazione.

Canto di Natale di Topolino: uscito nel 1983, Mickey’s Christmas Carol è un cortometraggio di Walt Disney ispirato al Canto di Natale (Christmas Carol) di Charles Dickens del 1843. Nella pellicola, compaiono altri personaggi dei classici Disney. La storia ha inizio, in una Inghilterra vittoriana, durante la Vigilia di Natale del 1843. Una poltrona per due: Trading Places – questo è il suo titolo originale – è praticamente un must! Datato 1983, è un film di John Landis che vede Eddie Murphy (Billy Ray Valentine) e Dan Aykroyd (Louis Winthorpe III) protagonisti. La sua trama si svolge proprio durante il periodo natalizio, in quei giorni che precedono il Natale per poi arrivare al Capodanno. Commedia adorabile, è ancora uno dei film più amati delle feste. Una favola fantastica: uscito nel 1984, il suo titolo originale è A Christmas Carol. Anche questo film, infatti, è tratto dal Canto di Natale di Dickens. Racconta, infatti, la storia di Ebenezer Scrooge (George C. Scott), un vecchio avaro che non desidera festeggiare il Natale e che prova disprezzo per i poveri. Riceverà la visita degli spiriti del Natale passato, presente e futuro che lo aiuteranno a cambiare. La storia di Babbo Natale – Santa Claus: Santa Claus: The Movie – questo è il suo titolo originale – è un film del 1985 diretto da Jeannot Szwarc e ambientato in un Polo Nord ricco di luci. Racconta la storia di Babbo Natale che, ogni anno, porta regali a tutti i bambini del mondo, grazie alla collaborazione dei suoi aiutanti.

Oltre a questi, ovviamente, ci sono diversi film di Natale anni ’90 da poter gustare, così come alcune delle migliori commedie romantiche natalizie e cartoni di Natale per bambini più belli.