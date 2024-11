Cosa sapere prima di fare il filler per eliminare le occhiaie

I filler occhiaie è una delle opzioni più richieste del momento per ringiovanire il contorno occhi ed eliminare una volta per tutte le famose occhiaie o borse sotto gli occhi. Cosa bisogna sapere prima di farlo?

Per poter ringiovanire il viso o comunque contrastare i segni dell’invecchiamento, oltre ad una buona skincare di base, è possibile usufruire della medicina estetica che aiuta a prendersi cura della propria pelle facendola apparire sempre luminosa, giovane e fresca. Anche per le occhiaie è possibile ricorrere a questo tipo di trattamento, sempre più richiesto specialmente dalle donne over 40.

In realtà, però, le occhiaie non compaiono solo con i segni dell’invecchiamento, bensì possono comparire per tantissime altre ragioni. Per poterle contrastare dormire 8 ore a notte e applicare mattina e sera una crema super idratante all’acido ialuronico potrebbe non essere sufficiente. Ecco perché subentra la medicina estetica con il trattamento del filler alle occhiaie!

Scopriamo insieme di cosa si tratta e se ci sono dei possibili rischi.

Filler occhiaie: quanto dura e quali sono i rischi

Prima di poter procedere con il filler il medico dovrà far dei controlli, solo successivamente potrà consigliarti di poter procedere con il filler alle occhiaie.

Il trattamento è molto semplice: viene utilizzato un ago molto sottile e la sostanza utilizzata non è altro che acido ialuronico. L’effetto non è immediato, la zona apparirà molto più piena e riposata nel giro di 14 giorni.

Quanto dura il filler occhiaie? La durata è soggettiva, più o meno però la durata del filler è di circa 1 anno.

Per poter procedere in tutta tranquillità la persona interessata dovrà rispondere a determinate caratteristiche per risultare idonea al trattamento e soprattutto non dovrà avere alcuni dei seguenti problemi: malattie autoimmuni oppure oncologiche, problemi alla tiroide e ovviamente un’eventuale allergia alla sostanza utilizzata. Tutto ciò che riguarda anche il filler alle labbra!

Trattandosi di una zona molto delicata è fondamentale scegliere un medico specializzato e soprattutto affidabile. Non tutti i medici possono praticare questo tipo di trattamento, motivo per cui è importante scegliere la figura professionale con cura e sicurezza.

I costi possono variare in base alla situazione, più o meno un trattamento di filler all’acido ialuronico per le occhiaie si aggira attorno ai 300 euro.