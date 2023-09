Ferro, sono queste le verdure che ne contengono di più: un toccasana per la nostra salute

Il ferro è un elemento essenziale per l’organismo ma spesso non viene assunto nelle quantità adeguate per la salute.

Contenuto in tanti prodotti, in particolare nelle verdure, è un toccasana per l’organismo e il responsabile dei processi con cui si applica il sostentamento stesso del corpo ed è per questo che carenze di ferro sono viste con chiave problematica dai medici.

Il compito più importante è sicuramente il trasporto di ossigeno nell’organismo, cosa rilevante non solo per la vita stessa ma anche per l’esposizione ad attacchi esterni come nel caso di virus e batteri.

Le verdure da assumere per il ferro

Una dieta sana e bilanciata è alla base di uno stile sano e soprattutto dell’assunzione di tutto ciò che occorre per la propria vita e salute, tuttavia è importante conoscere gli alimenti che permettono di integrare eventuali deficit. Se in generale sappiamo che la carne è quella primaria in questo senso, si può abbondare anche con le verdure.

Secondo i dati diffusi a livello medico, i LARN, bisogna assumere circa 18 mg al giorno di ferro per le donne e 10 mg per gli uomini. Un abbassamento importante causa l’anemia, questo può portare alla caduta dei capelli, unghie che si spezzano, indebolimento generale. Oltre a considerare il ferro come elemento vitale è fondamentale anche valorizzare quello che favorisce l’assunzione di ferro ovvero la vitamina C. Per questo motivo sono consigliabili le verdure, contenendo già la vitamina C permettono di massimizzare la resa rispetto ad altri alimenti.

Un prodotto da consumare con continuità è la rucola, tra gli alimenti migliori in assoluto per il ferro, contenente vitamina C, ferro, potassio e calcio. Permette di digerire meglio, di aiutare il fegato e anche eliminare i gas nell’intestino. Per comprendere quanto sia efficiente basti pensare che per 100 grammi ci sono oltre 5 mg di ferro. Più famoso come alimento per il ferro è sicuramente lo spinacio, questa pianta che non sempre piace ai bambini favorisce la crescita ed è un mix di sostanze nutrienti come fosforo, magnesio, calcio, vitamine. Detiene circa 3 mg di ferro per 100 grammi di peso.

Uno dei piatti eccellenti che si possano mangiare è quindi un bel mix di verdure oppure il tipico piatto per chi soffre di carenza di ferro: spinaci e lenticchie. La cosa importante però è consumare queste verdure nel tempo e non solo una volta ogni tanto, solo in questo modo si ottiene effettivamente un miglioramento dei livelli nel sangue.