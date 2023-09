Giardino, è il momento giusto per seminare questi ortaggi: in inverno avrete cene a km 0 

L’estate volge al termine, ma questo è il momento giusto per seminare alcuni ortaggi, così potrete gustare cene a km 0 per tutto l’inverno.

L’autunno è una stagione magica che offre una ricca tavolozza di colori e sapori. È il momento in cui il giardino inizia a prepararsi per l’inverno, ma ciò non significa che debba diventare monotono. Al contrario, questa è l’opportunità ideale per seminare una vasta gamma di ortaggi che ti garantiranno cene a km 0 nei mesi più freddi.

La semina in autunno è una pratica che i giardinieri esperti conoscono bene. È un modo per sfruttare al meglio la natura ciclica delle stagioni e garantire una costante fornitura di ingredienti freschi e sani. Questo articolo ti guiderà attraverso alcuni degli ortaggi ideali da seminare in questo periodo, consentendoti di pianificare un raccolto variegato per tutto l’anno e goderti cene a km 0. Scopri come preparare il terreno, quando seminare e quali ortaggi scegliere.

L’autunno è alle porte: quali ortaggi seminare per una cena a km 0?

Spinaci: nutrienti e versatili

Gli spinaci sono una scelta eccezionale per l’orto d’inverno. Ricchi di vitamine e minerali, tra cui ferro e calcio, questa verdura verde aggiungerà il giusto apporto nutrizionale ai pasti invernali. Iniziare a seminare gli spinaci verso la fine di agosto o all’inizio di settembre, permette di raccoglierli quando sono giovani e teneri.

Radicchio: sapore italiano unico

Se amate la cucina italiana, il radicchio è un must per l’orto. Questo ortaggio ama il freddo e sviluppa un sapore unico e leggermente amaro quando viene esposto a temperature più fresche. Il periodo perfetto per piantare il radicchio è all’inizio dell’autunno per godere delle sue foglie colorate nelle imminenti insalate invernali.

Barbabietole: dolci e nutrienti

Le barbabietole sono un’altra scelta eccellente per l’autunno. Non solo sono deliziose, ma sono anche ricche di vitamine e antiossidanti. Iniziare a seminare le barbabietole alla fine di agosto o all’inizio di settembre è perfetto per avere un raccolto abbondante da utilizzare nelle ricette invernali.

Zucchine: versatili e leggere

Se lo spazio è sufficiente, si può considerare la semina delle zucchine anche in questo periodo. Anche se la loro stagione principale è l’estate, alcune varietà di zucchine continuano a produrre anche in autunno. Si possono quindi gustare questi ortaggi freschi anche durante le giornate più fredde.

Fagiolini: gustosi e saporiti

I fagiolini sono una pietanza saporita e versatile che cresce molto bene nell’orto autunnale. Iniziare a seminare i semi dei fagiolini a fine estate permette di godere di raccolti abbondanti durante l’inverno. Possono essere utilizzati in zuppe, stufati o semplicemente come contorno a pietanze di ogni tipo.

Il giardinaggio è una gratificante attività che ti consente di avere cibo fresco e sano direttamente dal tuo giardino. Sfrutta l’inizio dell’autunno per piantare questi ortaggi invernali e garantirti cene a km 0 durante la stagione più fredda. In questo modo, non solo risparmierai denaro, ma avrai anche la soddisfazione di gustare prodotti di alta qualità che hai coltivato con le tue mani e nel tuo orto personale. Buona semina e buon raccolto!