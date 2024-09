Ferragamo: dalle décolleté alle ballerine, la nuova collezione di scarpe che fa sognare

La nuova collezione di scarpe firmata Ferragamo per l’autunno inverno 2024 ci trasporta in un viaggio nostalgico attraverso l’eleganza e il glamour senza tempo degli anni ’20 del Novecento, l’epoca della fondazione della maison, riproposti in chiave moderna e sofisticata.

Con uno stile che fonde passato e futuro Ferragamo reinventa modelli d’archivio con maestria artigianale, dando vita a creazioni che sono un inno all’eccellenza e alla raffinatezza. Dalle décolleté con tacco a quelli con piume, tra le scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2024, ogni modello della collezione è un’opera d’arte che racconta una storia di lusso e innovazione.

Ferragamo, la nuova collezione di scarpe autunno inverno 2024: le décolleté

Al centro della nuova collezione di scarpe Ferragamo si trovano le décolleté che hanno dominato la scena della sfilata autunno inverno 2024 con forme raffinate e dettagli meticolosi, portando in passerella una femminilità che osa e seduce. Ecco alcuni dei modelli protagonisti.

Décolleté T-strap

Questa décolleté, vero emblema della sfilata, è un omaggio agli anni ’20 reinterpretata con un twist moderno e accattivante. Il doppio cinturino alla caviglia, insieme alla finitura in vernice lucida e al tacco sottile verniciato, conferisce una silhouette slanciata e sensuale.

La forma compatta con la punta leggermente stondata si combina a un look sofisticato ma allo stesso tempo audace. L’iconico logo F dorato sulla suola è il dettaglio che completa il design con un tocco di lusso discreto, rendendo questa scarpa il complemento perfetto per chi cerca un look senza tempo ma sempre attuale.

Décolleté con listini

Se esiste una scarpa che incarna la “timeless elegance” nella sua forma più pura, è questa. Ispirata a un modello d’archivio degli anni ’20 viene riproposta in raso lucido, con una costruzione artigianale che è un inno alla maestria di Ferragamo.

Il tacco sottile verniciato e la punta rinforzata creano un equilibrio tra sensualità contemporanea e classicità, lo strap asimmetrico abbraccia il piede con delicatezza. Il cinturino regolabile alla caviglia e la costruzione “nude look” conferiscono alla scarpa un’allure eterea, perfetta per serate eleganti o eventi speciali.

Décolleté con piume, le scarpe più iconiche della sfilata Ferragamo FW24

Non poteva mancare un tocco di eccentricità nella collezione, e la décolleté con piume ne è la perfetta incarnazione. Questo modello, tra i più scenografici del fashion show, cattura lo sguardo con una spettacolare copertura in piume di struzzo, stampate con un motivo bicolore.

Fissate a mano sulla tomaia in raso le piume esprimono tutto il glamour tipico del brand e l’abilità artigianale che lo distingue. Il tacco diagonale e la punta affusolata completano un design che è destinato a diventare un cult nel guardaroba di chi ama osare con eleganza.

Décolleté con tacco sagomato

La décolleté Eva incarna il minimalismo sofisticato. Realizzata in morbido vitello, questa scarpa con fodera interna on tone si distingue per la sua linea affusolata e il tacco sagomato verniciato che richiama la silhouette dell’iconico F wedge di Ferragamo.

Il risultato? Una scarpa che, pur nella sua semplicità, riesce a catturare l’attenzione con il suo design raffinato e versatile, perfetta sia per il giorno che per la sera.

Ferragamo, la nuova collezione di scarpe: i modelli flat

Le scarpe basse della collezione Ferragamo autunno inverno 2024 rappresentano la fusione perfetta tra praticità e stile sofisticato. Le ballerine e i mocassini portano con sé un senso di eleganza rilassata: sono le calzature ideali per le giornate più dinamiche in ufficio e per destreggiarsi con grazia tra i mille impegni quotidiani.

Ballerine con punta squadrata

Il richiamo al mondo della danza classica è palpabile in questa ballerina flat proposta in diversi colori, anche con tomaia in nappa dorata e glitter. La punta squadrata con arricciature ricorda le calzature da balletto. L’elastico sul collo del piede e il fiocco Vara, rivisitato con una placca geometrica, le conferiscono un look contemporaneo e femminile.

La suola flessibile in gomma zigrinata aggiunge praticità, rendendola perfetta per lunghe passeggiate in città senza rinunciare allo stile.

Ballerine con placca dorata

Una ballerina contemporanea che si distingue per un design sofisticato che unisce eleganza e comfort. La tomaia, realizzata in vernice morbidissima, dona un tocco lussuoso e raffinato. L’elemento distintivo è l’ornamento Gancini geometrico in metallo dorato, reinterpretato in una chiave moderna che arricchisce il modello con un dettaglio iconico e chic.

La suola flessibile in gomma, oltre a garantire una camminata comoda, completa il design contemporaneo, rendendo questa ballerina la perfetta combinazione di stile e praticità per ogni occasione.

Ballerine fluffy

Giocosa ma sofisticata, questa versione fluffy della ballerina in morbido e caldo shearling è il simbolo di una “playful elegance”. I dettagli che non passano inosservati sono il cinturino regolabile sul collo del piede e il bottone dorato con doppia F incisa sul lato.

È disponibile sia in nero che in crema, ma anche in colori accesi come il lavanda e il giallo limone: una scelta eccentrica e alla moda.

Ferragamo, i mocassini chunky

Tra le scarpe della nuova collezione Ferragamo c’è anche il mocassino che reinterpreta lo stile british con un tocco metropolitano. Realizzato in vitello spazzolato, il modello è arricchito dal fiocco Vara e da una maxi placca dorata che aggiunge un tocco romantico e contemporaneo. La suola a doppio spessore in gomma ultra leggera assicura una calzata confortevole. La vaschetta cucita a rilievo e le impunture sul tallone sono un omaggio alla tradizione sartoriale del brand.

Con una gamma di calzature che esaltano la femminilità in tutte le sue sfaccettature, la nuova collezione di scarpe Ferragamo autunno inverno 2024 riesce a coniugare il fascino degli anni ’20 con l’artigianalità contemporanea, e celebra la bellezza di un’epoca passata, rendendola estremamente attuale.