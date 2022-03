Fedez rivela la malattia: "Ho un raro tumore"

Fedez rivela la malattia che lo ha colpito, costringendolo al ricovero in ospedale e a rinunciare alla festa per il primo compleanno della sua piccola Vittoria: “Ho un raro tumore“. Così il rapper rompe il silenzio dopo l’operazione a cui è stato sottoposto presso il San Raffaele di Milano, e spiega di cosa si tratta esattamente.

Fedez malato rivela: “Ho un raro tumore“

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’“.

Sono le parole sconvolgenti che Fedez affida a un post su Instagram dopo essere stato operato a Milano a causa del problema di salute che aveva annunciato alcuni giorni fa ma senza specificarne la natura. Ora la verità emerge attraverso il suo messaggio, accompagnato da una serie di foto direttamente dall’ospedale in cui è stato ricoverato per essere sottoposto all’intervento.

“Grazie – ha scritto – ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare“. Al suo fianco Chiara Ferragni, che poche ore prima aveva dedicato al marito un dolcissimo post.