Fedez in lacrime annuncia la sua malattia: "Dovrò fare un percorso importante"

Preoccupazione e speranza intorno al drammatico annuncio di Fedez sulla sua malattia. Con una serie di Instagram Stories, il rapper ha rivelato ai suoi follower di essere malato e di dover intraprendere “un percorso importante” di cure. Il suo racconto tra le lacrime ha sconvolto i fan, poi il messaggio di Chiara Ferragni.

Fedez malato, l’annuncio tra le lacrime su Instagram

“Faccio questo video credo un po’ per esorcizzare e cercare di tirar fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me”. Fedez ha iniziato così il suo messaggio ai follower per spiegare cosa gli sta succedendo.

” Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto“.

Non sono noti dettagli sulla malattia del rapper, che ha rinviato a un secondo momento le precisazioni sulla sua situazione: “Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici. spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile“.

Le parole di Chiara Ferragni per Fedez dopo l’annuncio della malattia

“L’amore della mia vita @fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto“. Queste le struggenti parole di Chiara Ferragni per supportare il marito e papà dei suoi figli Leone e Vittoria. Intorno al rapper, l’abbraccio di tutta Italia.