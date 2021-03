Fedez ieri sera è stato tra i primi 13 Big ad esibirsi sul palco del 71esimo Festival di Sanremo. Visibilmente emozionato, il cantante si è esibito insieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome.

Quello che però ha destato parecchia curiosità, al di là della bellissima canzone portata sul palco dai due artisti, è l’outfit di Fedez.

La camicia di Versace

Fedez ha scelto di abbinare ad un completo nero e piuttosto sobrio una camicia che rispecchia al 100% lo stile originalissimo di Versace, brand che lo vestirà per tutte e cinque le seratae del Festival, contraddistinto dall’utilizzo delle stampe geometriche iper colorate. In questo caso, a farla da padrona sono le tonalità fluo.

Leggi anche Anticipazioni oroscopo di domani 3 marzo: Acquario al top

Una scelta azzeccata, che rispecchia molto i gusti del cantante, con un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato.

Ecco come potrebbe chiarmarsi la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

Il rapper, infatti, ha rivelato l’iniziale di sua figlia, che dovrebbe nascere proprio a marzo. Infatti, Fedez diventerà papà per la seconda volta. Il cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto, dove indossa la camicia di Versare indossata durante la prima serata e dove si vedono quattro iniziali: C (Chiara), F (Federico), L (Leone) e quella misteriosa V, che fa subito pensare al nome del bebé in arrivo.

“F. C. L. V. La mia famiglia mi copre le spalle” ha scritto Fedez nel post su Instagra, che ha ricevuto oltre 700mila like e tantissimi commenti dai fan che sono letteralmente impazziti scoprendo che quella V sta ad indicare il nome di sua figlia.

Si chiamerà Valeria, Vittoria, Virginia. Oppure Veronica, Virna, Valentina, o magari proprio Versare. I nomi con questa inizia sono diversi e al momento nè Chiara Ferragni, che sta seguendo da casa il Festival insieme al piccolo Leone, né Fedez, hanno detto nulla di più sul nome della bambina.

La foto di Leone

Tra l’altro, anche l’influencer più amata d’Italia ha postato una foto di Leone, vestito come il papà, mentre fa il segno della vittoria. Insomma, anche se questa potrebbe rivelarsi solo un’intuizione, il segno fatto da Leo potrebbe rivelare anche il nome della pargoletta.

Quello che è certo è che il rapper ieri sera era decisamente elegantissimo, nel suo completo Versace, e non possiamo che fargli i nostri migliori auguri sperando di scoprire presto quale sarà il nome della bambina.