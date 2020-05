Fattorie didattiche: le più belle d’Italia dove portare i bambini

Le fattorie didattiche sono aziende agricole dove vengono organizzati dei veri e propri campi scuola. Ma quali sono le più belle d’Italia dove portare i bambini? Oggi scopriamo le agriscuole dove iscrivere bambini e ragazzi per imparare a conoscere la natura, l’agricoltura e i suoi prodotti, gli animali a servizio dell’uomo e il mondo delle tradizioni rurali.

L’obiettivo è fare conoscere le molteplici attività che si svolgono nelle oltre 2.500 fattorie didattiche italiane che hanno lo scopo di diffondere uno stile di vita più sano tra i ragazzi oltre che far loro conoscere un mondo lontano da quello in cui spesso sono immersi.

Qui i loro insegnanti sono contadini ed agricoltori, i quali insegnano a conoscere la campagna e gli animali della fattoria, i valori della cultura contadina e le produzioni tipiche del territorio.

Un esempio dell’importanza da parte di un genitore di far fare un percorso in una fattoria didattica al proprio figlio è quello che qui è possibile ricostruire un rapporto sano con l’alimentazione: il 34% dei bambini di 8 e 9 anni è lontano dal peso forma. Pensate che il 22% è in sovrappeso e l’11% obeso. Il 23% dei genitori dichiara infatti che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura e che il 48% assume quotidianamente bevande zuccherate e gassate.

La fattoria didattica permette di far conoscere il lavoro necessario per produrre il cibo, le proprietà di quello locale e di stagione, ma anche educare al gusto dei prodotti naturali e insegnare a non sprecare il cibo.

Ma i plus di una vacanza o di un percorso in un’azienda agricola o agrituristica sono tanti, e oggi vi vogliamo segnalare da Nord a Sud, quali sono le più belle dove iscrivere i vostri figli.

Fattoria dei Semplici a Novara



Alla Fattoria dei Semplici di Novara i bambini possono relazionarsi con animali quali asinelli, puledri, oche, caprette, galline e cani, trascorrendo con loro un po’ di tempo a contatto con la natura. La fattoria offre anche corsi pedagogici per persone affette da disabilità.

Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese



Alla Cascina Santa Brera alle porte di Milano si svolgono molti laboratori per bambini, scolaresche e famiglie durante tutto l’anno. Da segnalare anche l’Agriscuola, una vera e propria scuola in fattoria che propone ai bambini un luogo dove apprendere dall’esperienza diretta aiutati da educatrici esperte. Dalla cura degli animali e dell’orto alle sperimentazioni con la terra e l’acqua fino alle lezioni di cucina e di falegnameria.

Fattoria didattica Aquilone a Gubbio



In Umbria, le famiglie e i bambini possono frequentare la fattoria didattica Aquilone a pochi chilometri da Gubbio. Dalle visite agli animali alla scoperta delle coltivazioni con tutti i mestieri che girano intorno al lavoro della terra, ma anche tanti laboratori da svolgere immersi in un paesaggio naturale composto da boschi, prati e alberi di olive.

Agriturismo Al Cucco a Valdastico



Nella provincia di Vicenza i bambini possono contare sulle attività riservate loro dall’Agriturismo Al Cucco a Valdastico. Qui possono relazionarsi con gli animali da fattoria conoscendo da vicino galline, caprette, pony, asini, pecore, maiali e sperimentando – per esempio – la mungitura a mano o l’allattamento con il biberon dei baby capretti.

Agriturismo Ferdy a Lenna



In Valle Brembana, in provincia di Bergamo si trova l’Agriturismo Ferdy, un’azienda che vanta attività di fattoria didattica tra vari percorsi quali per esempio l’approccio diretto a diversi animali domestici presenti in fattoria, la conoscenza e la sperimentazione del processo dal latte al formaggio e le attività equestri.

Fattoria Poggio Alloro a San Gimignano



A San Gimignano vicino a Siena sorge la Fattoria Poggio Alloro che fra le sue attività ha anche una serie di percorsi e laboratori atti a riportare i bambini a contatto con la natura e far comprendere loro che ognuno di noi fa parte un ecosistema. Dagli appuntamenti per conoscere gli insetti ai laboratori sull’origine dei prodotti alimentari, dagli incontri dove vedere la vita degli animali ai percorsi per scoprire il mestiere della massaia e del contadino.

La fattoria didattica di Valentino a Marino (Roma)

La Fattoria didattica di Valentino si trova in una location d’eccezione: a Marino, a pochissimi chilometri da Roma. Si tratta di una fattoria immersa nel parco regionale dei Castelli Romani e offre ai propri visitatori, grandi e piccoli, numerose attrazioni. I bambini potranno ammirare da vicino tantissimi animali, visitare l’intera fattoria a bordo di un trenino e giocare completamente immersi nella natura.