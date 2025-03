L’importanza di fare pace con i propri figli: come comportarsi

Fare pace con i propri figli è un passo molto importante da non sottovalutare. Una discussione crea nel bambino emozioni poco piacevoli per lui. Ecco come comportarsi!

Fare il genitore e crescere i propri figli è sicuramente il lavoro più difficile al mondo. Per un buon punto di partenza la buona educazione non deve di certo mancare, spesso, però, le situazioni ci sfuggono di mano e di conseguenza è possibile andare incontro a litigate con i propri bambini e/o ragazzi. Non bisogna sottovalutare, però, l’importanza di fare pace con i propri figli, e a dirlo ci pensano proprio gli esperti del settore.

La rabbia è un’emozione più che lecita, bisogna però sapersi controllare e soprattutto sfogare la propria rabbia senza fare male agli altri e a se stessi. Se hai litigato con tuo figlio, è importante che tu sappia come poter fare pace dopo la discussione.

Fare pace con i propri figli è importante: cosa dicono gli esperti

La tipologia di discussione può sicuramente variare a seconda dell’età del bambino, è importante però sapere come risolvere il problema e riprendere in mano la situazione. Sentirsi arrabbiati nei suoi confronti potrebbe creare frustrazione e disagio, ecco perché è importantissimo capire come poter fare pace.

Una litigata con i propri genitori crea nel bambino insicurezze e preoccupazioni, specialmente se continua a percepire la rabbia del genitore. Sicuramente la rabbia è un’emozione che anche lui deve imparare a conoscere e a vedere attraverso gli altri, bisogna però sapere come agire da persona adulta.

Il tuo esempio è fondamentale per il bambino, per questo motivo devi prendere in mano la situazione e non lasciarti trasportare dalle forte emozioni che stai provando in quel momento. Se credi di aver commesso un errore, come un tono di voce eccessivamente alto, è mostrare consapevolezza al bambino e chiedere scusa. Metti da parte l’orgoglio e non pensare che chiedere scusa al proprio figlio sia un gesto di sottomissione, anzi sarebbe una buona occasione per dimostrare al bambino che chi commette errori, deve imparare anche a chiedere scusa.

Se, invece, è il bambino o il ragazzo a cercare un contatto, sta in qualche modo chiedendo di poter fare pace. Potrebbe non avvenire subito dopo la litigata, questo perché bisogna lasciare spazio e tempo anche a chi sta dall’altra parte. Ciononostante bisogna assicurare sempre il bambino che, nonostante ci sia stata una discussione, l’amore che si prova nei suoi confronti non passerà di certo dopo una litigata, anzi.

Sicuramente il tuo obiettivo non è rendere il bambino triste o frustrato, quindi valuta bene la situazione e impara a gestire qualsiasi discussione con tuo figlio!