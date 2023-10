Fare esercizio in questa specifica ora del giorno aiuta a perdere più peso: negli altri orari è un po’ sprecato

Fare attività fisica aiuta a dimagrire ma è stato dimostrato che fare esercizio in questa specifica ora del giorno aiuta a perdere più peso.

È risaputo che l’attività fisica regolare, affiancata ad un’alimentazione equilibrata e varia, possa aiutare a perdere peso. Che sia a casa o in palestra, l’attività fisica è fondamentale infatti per avere un corpo snello, tonico e in forma.

Da una ricerca è emerso che però l’orario in cui si fa esercizio può fare la differenza. Infatti c’è una specifica ora del giorno in cui l’attività fisica è più “efficace” nell’aiutare a perdere più peso. Dunque, ecco quando è meglio fare esercizio fisico se il proprio obiettivo è quello di dimagrire.

Quando fare attività fisica se si vuole perdere peso in fretta

Per rimanere in forma c’è chi si sveglia al mattino presto per fare una bella corsetta, c’è chi preferisce andare il pomeriggio in palestra oppure chi scarica le tensioni esercitandosi la sera prima di andare a dormire. Quando si tratta di attività fisica, però, l’orario conta.

Secondo uno studio di settembre 2023 pubblicato sulla rivista Obesity, il momento migliore per fare esercizio, se il proprio obiettivo è quello di gestire il proprio peso, potrebbe essere la mattina presto. A fare questa scoperta sono stati Tongyu Ma, PhD, professore assistente presso l’Università Politecnica di Hong Kong, e il suo team. Nello specifico i ricercatori hanno scoperto che le persone che fanno esercizio fisico la mattina presto (tra le 7:00 e le 9:00) potrebbero gestire meglio il proprio peso, perdendone di più che facendo esercizio fisico in altre ore della giornata.

Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione analizzando i dati di oltre 5.000 partecipanti al National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dal 2003 al 2006. Hanno scoperto che coloro che facevano attività fisica da moderata a intensa al mattino presto avevano un indice di massa corporea e circonferenza vita inferiori. Inoltre, tendevano a seguire una dieta più sana e a consumare meno calorie giornaliere rispetto al loro peso corporeo.

Lo studio ha rivelato anche delle interessanti conclusioni sulla relazione tra i modelli di movimento quotidiano e l’obesità: anche se i partecipanti al gruppo di esercizi mattutini hanno trascorso più tempo in sedentarietà, hanno comunque mantenuto un indice di massa corporea e una circonferenza della vita inferiori. E questo è sicuramente un risultato curioso. Tuttavia, secondo Rebecca Krukowski, PhD, psicologa clinica specializzata nella gestione comportamentale del peso presso la School of Medicine dell’Università della Virginia “Non è noto se le persone che si esercitano costantemente al mattino possano essere sistematicamente diverse da quelle che si esercitano in altri orari, in modi che non sono stati misurati in questo studio“.

Inoltre nello studio non sono stati misurati fattori come la qualità del sonno e i livelli di stress, che normalmente incidono sul metabolismo. Comunque, nonostante questi limiti, lo studio rivela un’interessante verità: fare attività fisica la mattina presto può aiutare a perdere più peso che fare esercizi in altri momenti della giornata.