Gambe e glutei sodi, il segreto della personal trainer: basta questo allenamento di 7 minuti

Vuoi avere gambe e glutei sodi in poco tempo? Basta questo allenamento della personal trainer da soli 7 minuti, facile da fare anche a casa.

Con il calo delle temperature gli italiani stanno finalmente avendo un po’ di sollievo dal caldo torrido che ci ha accompagnati per tutto il periodo estivo. E con la frescura autunnale che inizia a fare capolino, sono in tantissimi quelli che hanno ricominciato a fare un po’ di esercizio fisico. Sappiamo bene quali sono i benefici dell’attività fisica sul corpo: oltre a tonificare il corpo e avere dei risultati visibili sul fisico, fare esercizio rafforza l’apparato muscolo-scheletrico, il sistema cardio-circolatorio, aiuta a sviluppare una migliore capacità polmonare. Praticare regolarmente esercizio fisico è la chiave per mantenere il corpo sano e in salute.

L’attività fisica poi è ancor più essenziale per chi cerca di buttare giù qualche chiletto e rimettersi in forma, soprattutto in questo periodo post vacanze estive. In quest’ottica andiamo oggi a proporre un allenamento adatto a tutti, specialmente alle donne, dato che va a lavorare nello specifico gambe e glutei. Se volete gambe snelle e glutei sodi, non c’è bisogno di andare a spendere tantissimi soldi in palestra: questo allenamento può essere eseguito anche comodamente a casa, oppure al parco all’aria aperta: basta l’outfit giusto, un paio di scarpe da ginnastica e un tappetino.

Game e glutei sodi in 7 minuti: il workout della personal trainer

In più si tratta di un allenamento abbastanza veloce, che dura soltanto 7 minuti. Anche chi ha poco tempo tra impegni giornalieri e lavoro non può tirarsi indietro dal provarlo per rassodare gambe e glutei. L’ideale, ovviamente, è ripetere l’allenamento almeno 2-3 volte a settimana e integrarlo con altri esercizi per lavorare tutto il corpo.

Il workout veloce per gambe sode – Pourfemme.itIn alternativa si possono aggiungere lunghe camminate o gite in bici, sempre abbinate ad una dieta sana ed equilibrata. Questo workout è stato proposto dalla personal trainer Silvia Mazzoni della New Gym by Marconi di Segrate, in provincia di Milano. Ogni esercizio proposto dalla personal trainer deve essere eseguito per 30 secondi, dopodiché si passa senza pause all’esercizio successivo.

Si inizia con 30 secondi di squat con alzate laterali, per poi passare agli affondi e ai sumo squat laterali. Qui l’allenamento si fa più intenso, perché si passa ai sumo squat con knees in and out e agli squat con due passi laterali. Finiti questi esercizi è il momento di recuperare il tappetino: si continua con 30 secondi di hip trust walk, seguiti da hip trust pulse, hip trust con ginocchia al petto e aperture laterali con distensione della gamba, 30 secondi per ogni gamba.