Sos mamme: queste sono fake news a cui non bisogna credere

Care mamme, nell’era delle informazioni continue e incontrollate, tra social e tv, capita spesso di imbattersi in notizie prive di fondamento specialmente sull’universo che riguarda i bambini. Quindi attenzione: queste, come i falsi miti sull’attività fisica, sono le fake news a cui non bisogna credere…

Fake news sull’infanzia: riconoscerle per non cadere in trappola

Il primo passo per evitare la trappola delle fake news, le “notizie false” che aggrediscono la buona informazione e la corretta conoscenza come un cancro apparentemente irreversibile, è riconoscerle. Documentarsi nel modo giusto, usufruendo di canali ufficiali e riconoscibili come certamente affidabili, è necessario per operare una prima scrematura nella valanga di notizie che ogni giorno invadono il nostro quotidiano.

I bambini con la febbre alta vanno coperti…

Falso: i bambini con febbre, specialmente se alta, non vanno mai coperti: devono essere svestiti il più possibile per consentire una veloce disperdersione del calore in eccesso.

Non tagliare il cordone ombelicale subito dopo la nascita è corretto

Falso: mantenere il cordone ombelicale conneso e attenderne il distacco spontaneo espone il bambino al rischio di contrarre infezioni e ricevere sostanze tossiche…

Di morbillo non si muore

Falso: il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa per cui non esistono cure specifiche, come tale può provocare complicazioni anche molto severe come polmonite, encefalite morbillosa e panencefalite subacuta sclerosante (patologia neurodegenerativa cronica i cui sintomi possono manifestarsi anni dopo l’infezione portando al decesso).