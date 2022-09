5 falsi miti sull’attività fisica che non sapevi

Falsi miti sull’attività fisica? Sì, anche troppi, come quelli sulla cellulite e sull’alimentazione! Almeno 5 sono le cose che credi vere e che, invece, sono assolutamente prive di fondamento: ecco tutto quello che non sapevi e che, per troppo tempo, hai creduto reale…

Non fare attività fisica se si ha l’artrosi

Falso. L’esercizio fisico per le persone affette da artrosi si rivela un prezioso alleato perché migliora il decorso della malattia, aiuta la motilità articolare e la qualità della vita.

Non fare sport durante l’allattamento

Falso. Lo sport non è assolutamente vietato durante l’allattamento. A patto, però, di esagerare per evitare di affaticarsi troppo perché allattare al seno richiede una certa dose di energie che diversamente verrebbero sottratte a questo momento chiave per la crescita del bambino.

L’attività fisica per i bambini è superflua

Falso. L’attività fisica per i bambini è fondamentale ed è bene impostare, fin dall’infanzia, uno stile di vita caratterizzato da dieta equilibrata e sport. I piccini imparano in fretta e, se ben educati alla giusta dose di attività fisica quotidiana, durante l’adolescenza svilupperanno una costanza che, con buona probabilità, porteranno avanti fino all’età adulta.

Il dolore è sintomo di un esercizio fisico efficace

Falso. Il dolore non è sintomo di esercizio fisico efficace, ma è un segnale d’allarme da valutare immediatamente durante l’attività fisica. Il dolore, infatti, è il “mezzo” con cui il corpo ci avvisa: si sta lavorando male o lo sforzo è troppo intenso.

Più sudo e più dimagrisco…

Falso. Il sudore non misura la capacità di dimagrimento, quindi non è vero che più si suda e più si dimagrisce. Attraverso il sudore perdiamo solo liquidi e sali minerali, ma non grasso. Questo perché semplicemente il sudore non ne contiene neppure un millilitro.